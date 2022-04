Hlučín měl vstup do utkání z kategorie snů. Už v 6. minutě odcentroval ze strany Ptáček a Lokša hlavou otevřel skóre. Neuběhlo ani osm minut a skóre se měnilo znovu. Tentokrát centroval Wala, na zadní tyči zavíral Lehnert, byl nakopnut do hlavy a sudí Zaoral nařídil pokutový kop, který kanonýr Lokša proměnil – 2:0.

MSFL, předehrávka 26. kola -

FC Hlučín – SK Hanácká Slavia Kroměříž 3:3 (2:1)

Branky: 6. a 13. z penalty Lokša, 85. Zajíček z penalty – 27. Cupák, 64. Tiahlo, 91. Zavadil. Rozhodčí: Zaoral - Vejtasa, Ehrenberger (Volek). Žluté karty: Plesník, Mládek – Plecitý. Červená karta: 20. Lehnert (Hlučín). Diváci: 371. Hlučín: Lapeš – Walla, Plesnik, Hasala, Lehnert – Holzer (27. Wolf), Praus (65. Buchvaldek) – Moučka, Mládek, Ptáček (65. Dostál) – Lokša (70. Zajíček). Trenér: Filip Smékal.

Kroměříž: Dostál – Machálek, Zavadil, Tiahlo, Jeleček (89. Mlčoch) – Vyhlíd, Matoušek, Cupák, Hroník (81. Novotný), Plecitý (60. Votava) – Lhotecký (60. Surynek) Trenér: Bronislav Červenka.

„V té chvíli nic nenasvědčovalo tomu, že by se utkání mohlo vyvíjet jiným směrem. Kluci hráli opravdu dobře, navíc se nám podařily vstřelit dvě branky,“ poznamenal trenér Hlučína Filip Smékal.

Hanáci začátek vůbec nechytili. „V deseti lidech jsme ještě seděli v autobuse, když jsme si ve vlastní šestnáctce počínali lehkovážně, nedůrazně, čehož soupeř využil a odskočil nám na rozdíl dvou branek,“ zlobil se Červenka.

Jeho svěřencům za nepříznivého stavu ztěžkly nohy. Do hry je ale vrátilo vyloučení domácího Lehnerta ve 20. minutě, kdy pustil za sebou Hroníka, ten mu chtěl utéct, domácí obránce ho fauloval a musel předčasně pod sprchy. „Asi oprávněná červená karta,“ uznal kouč Hlučína.

„Od tohoto okamžiku měli hosté navrch. Bylo vidět, že mají velmi kvalitní tým, který si uměl s přesilovkou poradit,“ přiznal Smékal.

Ještě do poločasu vrátil sešívané do hry Cupák. „Dostali jsme nešťastný gól, kdy jsme nedostoupili soupeře a se krásně trefil,“ povzdechl si domácí kouč.

Jiné šanci si Hanáci proti deseti lidem v první půli nevypracovali. „Domácí dobře bránili, zavírali nás. Dokonce jsme přečkali jednu vyloženou šanci, když jsme před šestnáctkou namazali soupeř, ale Dosty nás zachránil. Kdyby to bylo 1:3, velice těžko bychom se z toho zvedali,“ ví Červenka.

Jeho týmu se po přestávce podařilo vyrovnat. „Opět dokázali po standardce potrestat naši chybu. Ale i přesto jsme v deseti nehráli špatně. Někteří kluci šli do utkání se sebezapřením a na trávníku vypustili duši,“ podotkl Smékal.

„Ve druhém poločase se hrálo v podstatě na jednu bránu. Bylo vidět, že toho soupeř má plné zuby. Přesto se Hlučín po jedné akci dostal do naší šestnáctky a my zbytečně uděláme zase penaltu,“ kroutil hlavou Červenka.

Pět minut před koncem rušného utkání prostrčil Zajíček balon na Dostála, ten byl faulován a na světě byla penalta číslo dvě. Zajíček ji proměnil – 3:2. „V té chvíli jsem si myslel, že budeme za dobrou odměněni třemi body, bohužel se tak nestalo. Soupeř po rohovém kopu vyrovnal. I tak ale bod bereme. Před kluky smekám, odvedli výborný výkon,“ zakončil Filip Smékal.

Hanáci po trefě Zavadila na 3:3 mohli výsledek ještě otočit, ale obrat nedotáhli, byť ještě jednu šanci měli. „Měli jsme tam v závěru přečíslení čtyři na dva, nedokázali jsme ale dát přesnou finální přihrávku. Soupeř si ale nezasloužil prohrát,“ uvedl Červenka.

„Hlučín i v deseti hrál dobře, bojoval. Domácí sice chytali křeče, ale odmakali to. Nám to naopak nyní nejde, není to ono. Není to vyloženě o smůle, ale drhne to, chybí lehkost. Sice soupeře tlačíme, máme sto rohů, ale z nich nejsme schopní ohrozit bránu ani kopnut pořádný centr. Realizace není dobrá. Musíme se nakopnout agresivitou, jednoduchostí,“ říká hostující kouč.

Další zápas sehrají fotbalisté Kroměříže příští neděli dopoledne na hřišti Velkého Meziříčí.