„Zájem táty v mém rozhodování samozřejmě sehrál určitou roli, ale především jsem cítil, že bych si chtěl vyzkoušet něco nového, poznat jiné prostředí i spoluhráče,“ vysvětluje svůj zimní přesun z Vršavy na Hanou Patrik Červenka.

Pikantní přestup dvacetiletého záložníka z jednoho týmu MSFL ke konkurenci nikdo příliš neřešil. „O mém odchodu jsem se bavil jenom s pár kluky ze Zlína, a ti říkali ať jdu, že určitě nemám co ztratit,“ uvedl.

Ani v kabině Hanácké Slavie to nebylo žádné velké téma. „Občas si kluci rýpnou, ale s tím jsem počítal,“ usmívá se talentovaný mladík. „Spíš se ale ptají, co budeme dělat na tréninku,“ přidává.

Že bude mít v Kroměříži protekci, nikdo nemůže brát vážně. Naopak, odchovanec Fastavu je pod větším drobnohledem než ostatní. „Taťka je na mě určitě, což pociťuji hlavně doma, když v tréninku nebo v zápase udělám něco špatně, tak mi to dá hodně najevo,“ přiznává.

Fotbal se u Červenků jako v každé sportovní rodině řeší běžně. „Až nám mamka za to už nadává, že neřešíme nic jiného,“ směje se Patrik Červenka.

S otcem se ve většině případů shodne, ale občas umí rodiči i vzdorovat. „Ale tak je to všude,“ ví dobře.

Na pozici levého záložníka

Trenér Kroměříže Bronislav Červenka počítá s potomkem na pozici levého záložníka. „Tam se cítím nejlépe a z této pozice mohu týmu nejvíce pomoci,“ říká. Jisté místo v základní sestavě samozřejmě nemá a vzhledem ke konkurenci může nějaký zápas začít i mezi náhradníky.

Každopádně nachystaný na jarní třetiligové boje je stejně jako zbytek kroměřížského mužstva dobře. „Trenéři nás připravili po všech stránkách,“ prohlásil dvacetiletý fotbalista. „Výsledkově se nám také dařilo, ale v mistrovských utkáních to bude o něčem jiném,“ uvědomuje si jedna ze zimních posil Hanáků.

Kroměříž vstoupí do druhé poloviny sezony z osmé pozice. Boj o záchranu se ho týkat nebude, tým chce spíše prohánět soupeře z popředí tabulky. „Určitě se budeme snažit dobře vstoupit do jarní části a dotáhnout se na vrchní pozice, ale víme že to bude náročné,“ pravil.

Naopak zlínská rezerva, za kterou Patrik Červenka na podzim hrával, bude o udržení bojovat od prvního jarního kola. „Samozřejmě jim záchranu přát budu. S většinou kluků jsem neustále v kontaktu a byla by škoda, kdyby sestoupili,“ ví.

Talentovaný záložník, který kromě zlínského Fastavu hrával také v Loukách, by si jednou rád vyzkoušel vyšší soutěž. Ani nějakému zahraničnímu angažmá by se jednou nebránil. „Ale to je ještě dlouhá cesta. Momentálně na to vůbec nemyslím,“ dodává.