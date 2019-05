Domácí vůbec nevadilo, že záložník Tomáš Ťok v poslední minutě neproměnil pokutový kop.

„Jsme samozřejmě spokojení. Hlavně začátek druhé půle jsme odehráli výborně a zápas během chvíle otočili, čehož si nesmírně cením, protože Hulín má sice málo bodů, ale zato kvalitní hráče,“ říká kouč Uherského Brodu Martin Onda.

Jeho protějšek litoval další ztráty i promrhaného náskoku.

„Je nám houby platné, že jsme sedmdesát minut lepším týmem, když za pět minut inkasujeme tři branky a ztratíme vyhraný zápas,“ prohlásil Jindřich Lehkoživ.

„Zápasy se rozhodují v šestnáctce. Domácí nás přetlačili a ze dvou standardních situací po sobě udeřili. Je to o nekoncentrovanosti a osobní zodpovědnosti některých hráčů v pokutovém území. Dostáváme hloupé góly,“ štve kouče Hulína, který měl na střídání pouze jednoho zdravého hráče. Josl s Ondřejkou navíc nastoupili se sebezapřením.

„Herně jsme utkání zvládli. Bohužel nás mužstva trestají,“ mrzí Lehkoživa.

Broďané poprvé udeřili v 17. minutě, kdy se po chybě hostujícího stopera Kostky a dobře sehrané brejkové akci parádně trefil Blanař. Hanáci však přispěchali s bleskovou odpovědí, když pohlednou kombinaci zakončil Tureček.

První obrat v zápase završil v závěru první půle pohotový Smrčka. Hulínský útočník dorazil za Dostála střelu Koláčného. „V tu chvíli to s námi nevypadalo moc dobře, protože branka do šatny je vždycky nepříjemná,“ připomněl Onda.

Jeho tým ale neskutečně povstal a duel třemi bleskovými trefami otočil ve svůj prospěch. K dalšímu obratu zavelel v 54. minutě Hruboš, jenž se prosadil po standardní situaci a pokračující akci. Na 3:2 vzápětí upravil Pochylý. Sváteční střelec skóroval po další standardní situaci.

Broďané neuvěřitelně ožili a následně zasadili soupeři další úder. Po Ťokově obloučku skóroval opět Hruboš. „Během pěti minut jsme dali tři góly a za stavu 4:2 jsme byli jasně lepší. Bohužel soupeř snížil a až do konce zápasu to byly nervy,“ přiznal Onda.

Spartak se opravdu z nepříjemných direktů rychle otřepal a duel ještě pořádně zamotal. Z trestného kopu se trefil ex-ligista Ondřejka. Hulín dokonce mohl výsledek srovnat, ale Minář se Smrčkou v jasných šancích selhali. „V závěrečné půlhodině jsme byli herně daleko lepší. Domácí jsme k ničemu nepustili. Bohužel naše hra po šestnáctku není moc platná,“ ví Lehkoživ.

Na druhé straně neuspěl v zakončení střídající Marčík a v hektickém závěru zahodil domácí Ťok pokutový kop. „Byl to emotivní zápas. Přelívalo se to z jedné strany na druhou. Chvilku hráli hosté, pak zase my. Jsem rád, že se to dohrálo bez vyloučení,“ oddechl si Onda.

Mnohem víc ho těšily tři body. „Záchrana je blízko. Udělali jsme k ní obrovský skok,“ cítí nejen Onda.

Zatímco Uherský Brod je pět kol před koncem letošní sezony osmý, Hulín klesl na předposlední příčku a jeho šance na záchranu se zase o něco snížila. „Tím, že Hodonín prohrál, pořád máme o co hrát. Všechno ale záleží na druhé lize. Pokud to Znojmo nezvládne a sestoupí, budeme to mít velmi složité, protože z MSFL půjdou dolů čtyři týmy,“ připomíná Lehkoživ.

Jeho tým už v pátek čeká poslední Valašské Meziříčí, Uherský Brod se ve stejný den představí na hřišti Líšně.

Fortuna MSFL, 24. kolo

ČSK Uherský Brod – SK Spartak Hulín 4:3 (1:2)

Branky: 54. a 59. Filip Hruboš. 17. Martin Blanař, 57. Michael Pochylý – 19. Miroslav Tureček, 45. Filip Smrčka, 62. Václav Ondřejka

Rozhodčí: Černý – Mikyska, Vostřejž (Volf)

Žluté karty: Ťok, Hruboš – Pospíšil, Ondřejka, Mich. Vyskočil

Diváci: 263

Uherský Brod: Dostál – Pochylý, R. David (66. Mančík), Vrága, Nevařil – Blanař, Malenovský, Ťok, Jaroněk (70. Josefík) - Hruboš (83. Kúdela) - Chwaszcz

Hulín: Jelínek – Michal Vyskočil, Kostka, Josl, Oulehla (73. Minář) - Pospíšil, Sedláček, Tureček, Koláčný – Ondřejka Smrčka.