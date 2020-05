V sobotu se krajní obránce či záložník předvedl v zápase s ligovým Zlínem, když ve 35. minutě uklidil míč za gólmana Rakovana a snížil na 2:1. „Určitě jsem spokojený. Radost ohromná,“ zářil po utkání teprve devatenáctiletý mladík.

Berčík využil nepozornosti čtyřčlenné ligové obrany a po asistenci ex-zlínského Votavy si připsal cennou trefu kariéry.

„Dostal jsem krásný balon na malé vápno. Dobrou práci v šestnáctce soupeře odvedl taky Marián Kovář, který protihráče vytáhl ven a já už měl jednoduchý úkol,“ popisuje šťastný střelec.

Na gól do sítě profesionálního týmu z nejvyšší soutěže jen tak nezapomene.

„Jelikož je to ale jen přípravný zápas, snad mě to nijak draze nevyjde,“ doufá.

I přes porážku 1:4 měl Berčík z utkání dobrý pocit.

„Na rozdíl od Zlína společně trénujeme teprve týden. Zápas měl pro nás kondiční charakter. Bylo to určitě náročné, zaběhali jsme si dobře,“ uvedl poctivý mladík.

Hanácká Slavia ale proti Fastavu ostudu rozhodně neudělala.

„Ve druhé půli jsme přečkali nějaké šance soupeře, ale i my jsme párkrát zahrozili. Většinou to však bylo jednostranné,“ uznal.

Zatímco v září 2018 skončil střet krajských rivalů ve druhém kole MOL Cupu jasným triumfem 5:0 favorita, na Letné si to sešívaní užívali víc.

„Určitě je to jiný pocit. Zápas na ligovém stadionu působí jinak. Pro mě to byl parádní zážitek, byť se hrálo bez diváků,“ pronesl Berčík.

Proti Fastavu nastoupil v základní sestavě. Od první minuty pendloval na pravé straně zálohy, za svoji poctivou práci byl odměněný vstřeleným gólem. V mistrovských duelech ale často nastupuje i na beku.

„Jsem takový univerzál. Mohu hrát na obou krajích hřiště,“ říká.

Odchovanec Kroměříže v mládeži vyčníval. Svými výkony si řekl o angažmá ve Slovácku. V akademii ligového celku strávil tři sezony. V jednom týmu si zahrál třeba s Michalem Kohútem, krátce byl také součástí české reprezentační šestnáctky.

V kariéře ho ale provázejí nejen úspěchy, ale i zranění. S bolavými zády marodil třičtvrtě roku, kvůli pochroumanému kolenu vynechal rok a čtvrt.

I přes dlouhou pauzu věří, že by se mohl dostat někam výš. Gól do sítě Zlína by mu mohl pomoct. „Snažím se na sobě makat co to jde. Veškerý volný čas věnuji jenom fotbalu,“ tvrdí.

Kromě sportu klade velký důraz také na studium na vysoké škole. Na Univerzitě Palackého v Olomouci navštěvuje obor informatiky. „V době pandemie jsem se učil na zkoušky a taky individuálně trénoval,“ líčí.

Nyní je rád, že může být zase se spoluhráči na jednom hřišti a společně trénovat.

„Je to lepší pocit než být doma a plnit individuální plán,“ ví dobře.

„Sice jsme ho plnili poctivě, ale rozhodně to nenahradí poctivý a plnohodnotný trénink se všemi kluky,“ dodává.