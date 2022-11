Jste rád, že jste se na konci podzimu dostal do branky a nastupujete pravidelně?

Pobyt v brance si moc užívám. Samozřejmě jsem rád za jakýkoliv zápas, ale tímhle způsobem jsem to samozřejmě nechtěl. Jelikož se v Hlučíně zranila naše jednička a můj dobrý kamarád Kuba Dostál, tak vlastně trenérovi ani nic jiného nezbývalo, než mě tam poslat. (úsměv) Samozřejmě bych byl radši, kdybych se tam dostal díky výkonům, než tomuhle neštěstí, ale každý zápas si nesmírně užívám.

Jak hodnotíte zápas s Frýdkem? Měl jste hodně práce?

Utkání bylo spíše o bojovnosti a důrazu. Práce je v každém zápase, ale třeba proti Frýdku beru první gól na sebe, protože střelu jsem měl na ruce. Naštěstí to kluci zvládli otočit a patří jim mé velké díky. Soupeř pak měl ještě dvě takové příležitosti a vlastně z té druhé padl také jejich druhý gól.

Souhlasíte, že hra není tak dobrá jako na začátku sezony?

Na nás všech už jde vidět únava. Únava se za celý podzim samozřejmě nahromadí klukům do noh, takže je pochopitelné, že toho mají dost. Už tam není taková lehkost jak na začátku sezony, ale tak to má určitě každý mančaft. Kluci jsou výborní v tom, že i když je nějaká únava, tak pořád makají a dávají všechno do zápasu i tréninku. Prostě si pořád jdeme za tím, že chceme přezimovat na prvním místě.

Vnímáte tlak druhého Hlučína, který se rozjel a vyřadil i Plzeň. Je to nyní váš hlavní soupeř v boji o postup do druhé ligy?

My si ten tlak nepřipouštíme, chceme hrát pořád stejný fotbal a vyhrávat. Za sebe se nedíváme. Samozřejmě Hlučín má kvalitu, ale zápas s Plzní byl pohár a to tak někdy bývá, že outsider vyřadí favorita. My jsme taky dvě sezóny za sebou vypadli až na penalty se soupeři z vyšších soutěží, takže jejich výhře jsem nepřikládal ani takovou váhu. Samozřejmě to zatím vypadá, že to bude náš hlavní soupeř o vítězství, ale jak jsem říkal, hrajeme pořád to svoje. Po zimní pauze do toho mohou promluvit ještě i Rosice a Baník B.

Už se těšíte na konec podzimu?

Já osobně se těším moc. Už mám naplánované nějaké výlety, ale určitě se těší každý hráč. Odpočineme si, vyčistíme hlavu a půjdeme čerství do zimní přípravy.

Jak si vlastně užíváte angažmá v Kroměříži? Role dvojky vám nevadí?

Nikdy jsem nebyl tak spokojený jak v Kroměříži. Přišel jsem sem krýt zadá Dostymu, což se i snažím. Že budu dvojka, jsem věděl už od svého příchodu. V Kroměříži jsem zažil krásný rok a půl a doufám, že tu budu ještě dlouho. Jelikož jsem ve Zlíně končil s tím, že už tam o mě nebyl zájem, tak jsem si hledal angažmá jinde a ozvala se Kroměříž. Kluci mě přijali mezi sebe a musím říct, že takovou partu jsem ještě nikdy nezažil. A právě to je náš klíč úspěchu. V létě jsem měl nabídky jít někam jinam, ale hlavně kvůli kolektivu jsem se rozhodl zůstat v Kroměříži. Tréninkové jednotky mají kvalitu, je tady výborné zázemí i servis. Doufám, že vydržím v Kroměříži co nejdéle a za pár let se vrátím domu na Mladcovou. (úsměv)

A co Aston Villa, jejíž nápis zdobí váš facebookový profil?

Aston Villa je můj srdcový klub, snažím se sledovat každý zápas. Neřeknu, jak přesně dlouho jí fandím, ale myslím, že jsem snad chodil ještě na první stupeň základní školy. Jediné, co mně ještě chybí, je jet na nějaký zápas do Birminghamu a podívat se do Villa Parku na nějaký zápas osobně.

Z práce by vás uvolnili, ne?

Snad bych dovolenou dostal (úsměv). Nedávno jsem zkoušel štěstí u policie, kde jsem prošel výcvikem a udělal zkoušky, ale v tu dobu jsem už věděl, že to není nic pro mě. Samozřejmě velkou roli sehrál fotbal, protože bych to nestíhal časově. Takže jsem se ohlížel po jiné práci. Když jsem to začal vzdávat, ozval se mi spoluhráč Paťa Červenka, že shání do práce kolegu, takže teď spolu sedíme v kanceláři ve firmě Harko, která sídlí v Kroměříži. Naštěstí pan majitel Droběna je fanoušek Hanácké Slavie, vychází nám vstříc, za což mu moc děkuji. V kanceláři s námi ještě sedí prvoligový rozhodčí Staňa Pochylý, takže fotbal řešíme na denní bázi.