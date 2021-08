„Branka mě hodně potěšila. Jsem rád, že se mi podařilo prosadit hned ve druhém utkání, co jsem nastoupil a ještě to byla takhle důležitá trefa,“ raduje se nováček v sešívaném dresu.

Proti Rosicím měl velkou motivaci ukázat se. Za Slovan totiž hraje Buchta, se kterým ještě na jaře nastupoval v Blansku, ve Zbrojovce dříve potkal Koláčného. Jenom kvůli nim ale vyhrát nechtěl.

„Nebylo to kvůli klukům, co jsem tam znal. Spíš mně šlo o jejich kvalitu. Rosice jsou silový a houževnatý tým. Jsem moc rád, že se nám je podařilo porazit,“ těší novou kroměřížskou akvizici.

Premiérová trefa jej zřejmě vyjde v kombinaci s článkem v Deníku draho. „Doufám, že to moc nebude. Ještě jsem se ale na pokuty nedíval,“ přiznává s úsměvem.

Odchovanec jihomoravských Pouzdřan přišel na Hanou až těsně před startem MSFL. Dvacetiletý forvard v Hanácké Slavii hostuje do konce sezony z brněnské Zbrojovky, v jejímž dresu si v uplynulém ročníku coby střídající hráč připsal jeden ligový start.

Za béčko Zbrojovky odehrál šikovný mladík, jehož táta pochází z Konga, v divizi osm zápasů, třikrát skóroval. Na jaře pak hostoval v Blansku, ve třinácti duelech se trefil jednou.

„Když jsem proti Kroměříži poslední rok hrál, vždy to byla těžká a kvalitní utkání. Věděl jsem, že je zde kvalitní kádr a po rozhovoru s trenérem Červenkou a panem Heinzem, kteří mi sdělili, že má klub v letošní sezoně ty nejvyšší ambice, nebylo o čem přemýšlet,“ říká.

Talentovaný fotbalista chce Hanákům pomoct k triumfu ve třetí lize, postupu do vyšší soutěže. „Věřím, že budu střílet góly a pomůžu tak týmu, což se ostatně od útočníků čeká,“ ví dobře.

I když měl i jiné možnosti, kam z Brna odejít, žádná nabídka jej neoslovila tolik, aby Kroměříž musel s díky odmítnout.

„Za tu chvilku, co jsem tady, si nemůžu stěžovat,“ tvrdí. „Tým drží při sobě jak v kabině, tak i na hřišti, což je super. Věřím, že když budeme pokračovat ve výkonech, co jsme zatím předvedli, tak nevidím důvod, proč by nám postup do druhé ligy nemohl vyjít,“ přemítá Lhotecký.

Svůj přesun z druhé ligy do MSFL jako krok zpět nebere. Přestože ve Zbrojovce mohl zůstat, místo zaručené neměl.

Jelikož chce pravidelně nastupovat a ne vysedávat na lavičce či tribuně, porozhlédl se jinde. „Pro mě je teď hlavní, abych co nejvíc hrál. V Brně bych momentálně tolik příležitosti nedostával,“ uvědomuje si.

Zbrojovce, kam poprvé přišel z Břeclavi v srpnu 2013, ale přeje úspěch i rychlý návrat do nejvyšší soutěže.

„Je to samozřejmě škoda, že Brno sestoupilo. Je to druhé největší město v republice a i s tou historií, co má, by mu první liga slušela,“ je přesvědčený.

Úplně lhostejný mu není ani osud Blanska, kde na jaře hostoval. Klub ale v předstihu ohlásil konec v profesionálním fotbale, vrátil se zpátky do třetí ligy. „Překvapilo mě to hodně,“ přiznává.

„Na začátku jarní části se nám dařilo, všechno šlapalo, jak mělo. Vůbec jsem netušil, že by nějaké takové problémy mohly přijít. Na souboj s Blanskem se těším, pár kluků tam taky znám, takže to bude super,“ uvedl.

Lhotecký v minulosti několikrát navlékl i dres mládežnické reprezentace. V národním týmu působil pod známými trenéry Václavem Černým nebo Lubošem Kozlem.

V týmu nastupoval společně s brankářem Liverpoolu Jarošem, který nyní hostuje v irské lize. Starty sbíral i po boku Nicolase Pennera nebo Šimona Gabriela či Jakuba Markoviče.

„Dát gól za reprezentaci je vždycky super, ale zatím bych neřekl, že jsem zažil nějaké velké úspěchy,“ dodává.

Tak snad se dočká v Kroměříži.