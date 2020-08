Mizerný vstup do sezony neustál ex-ligový útočník Marián Kovář. Někdejší forvard Slovácka a Jablonce nejprve bezohledně kopl protihráče, o čtvrt hodiny později dalšího soupeře strčil rukama na zem a za oplácení byl po druhé žluté kartě vyloučen.

Trenér Kroměříže Bronislav Červenka sobotní propadák těžce rozdýchával. „Zatímco soupeř hrál velmi dobře, my katastrofálně. Většina našich hráčů podala podprůměrný výkon. Nemůžeme spoléhat, že to tři kluci odehrají sami. V naší hře nebyla kvalita ani ochota běhat nebo bojovat. Takto tým nemůže fungovat,“ zlobil se Červenka.

Domácím k lepšímu výkonu či výsledku nepomohly ani tři posily. Záložník Sklenář nastoupil od první minuty, Štěpánek šel do hry po přestávce a útočník Houser se na trávníku objevil v 63. minutě, kdy střídal střelce jediné branky, plzeňského odchovance Plecitého.

„Musíme začít od základu. Kdo nebude plnit pokyny, je zbytečné, aby v týmu zůstával,“ uvědomuje si Červenka.

Zatímco Hanáci se od začátku do konce trápili, hosté nastoupili do utkání s velkým odhodláním prodloužit soutěžní neporazitelnost a v Kroměříži se prezentovali sebevědomým a takticky vyzrálým výkonem. „Soupeř byl od první minuty hodně agresivní. S jeho důrazem a presinkem jsme se vůbec nedokázali vyrovnat. Hosté na nás vylezli a v pěti, šesti lidech nás napadali. My jsme nedokázali kloudně rozehrát,“ přiznal Červenka.

Hlučínští byli za svoji aktivitu a úsilí odměnění dvěma slepenými brankami v rozmezí 17. a 20. minuty, které si připsal kapitán Kraut. Zkušený forvard nejprve nechytatelnou střelou překonal bezmocného gólmana Kofroně, následně pak využil zaváhání kroměřížské obrany a upravil na 2:0.

Domácí kouč vzápětí stáhl ze hry Pančocháře a místo něj poslal na trávník ofenzivního Votavu. Naději Hanáků na zvrat přiživil po pohledné kombinační akci Plecitý. „To však bylo z naší strany za celý zápas vše,“ přiznal zklamaný Červenka.

Hlučín si však ještě do přestávky vzal dvoubrankový náskok zpět. Po Opatřilově přesně zahrané standardce skóroval hlavou Padych, jenž si připsal premiérovou trefu v MSFL.

Severomoravané ve druhé půli v klidu kontrolovali hru a hrozili po nebezpečných kontrech. Hned po přestávce mohl zkompletovat hattrick Kraut. Jeho hlavička však jen těsně minula branku.

Hanáci na zvrat neměli. Naopak ve druhém poločase ještě inkasovali dvě rány. V 70. minutě zvýšil Opatřil na 4:1, triumf Hlučína podtrhl v závěru Patrik Kundrátek.

V té chvíli už hráli domácí bez zbytečně vyloučeného Kováře. „Byl frustrovaný a emoce namířil špatným směrem,“ poznamenal kroměřížský kouč.

MSFL, 4. kolo

SK Hanácká Slavia Kroměříž – FC Hlučín 1:5 (1:3)

Branky: 33. Plecitý – 17. a 20. Kraut, 38. Padych, 70. Opatřil, 88. P. Kundrátek

Rozhodčí: Řezníček – Kotala, Dudek (Volf)

Žluté karty: Kovář, Štěpánek – Hudeczek, Mac, Vengřínek

Červená karta: 74. Kovář (Kroměříž)

Diváci: 257

Kroměříž: Kofroň – Matoušek (68. Mustafić), Zavadil, Tiahlo (46. Sedlák), Fládr (46. Štěpánek) – Machálek, Pančochář (31. Votava), Cupák, Sklenář, Plecitý (63. Houser) - Kovář. Trenér: Červenka. Hlučín: Kolenko - Wolf, Mac, Hudecztek, P. Kundrátek - Opatřil (80. Massaniec), Rubý, Vengřinek (76. Dydowicz), L. Kundrátek (87. Buchvaldek) - Padych (83. T. Dostá), Kraut (78. R. Dostál). Trenér: West.