„Můžeme být rádi za bod,“ uznal kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

„Byl to náš nejhorší zápas za tento kalendářní rok. Hlavně druhý poločas byl z naší strany hodně pasivní a nekvalitní. Po přestávce od první minuty jsme si koledovali o vyrovnání nakonec byli rádi, že jsme nedostali druhý gól,“ přidal.

„I když jsme v závěru chtěli s výsledkem ještě něco udělat, naše akce brzdily nepřesnosti a nekvalita v přihrávkách a v útočné fázi. Neměli jsme ani dobrý pohyb, nevycházelo nám vůbec nic,“ prohlásil zklamaně.

Že to Hanákům tentokrát tolik nepůjde, naznačil již samotný úvod. „Do zápasu jsme vstoupili velmi špatně. Zbytečnými a jednoduchými ztrátami, kdy nám balon utekl nebo odskočil od nohy, jsme soupeře pustili do dvou či tří nebezpečných šancí, které jsme naštěstí uhasili. Buď nás podržel gólman nebo to kopli vedle,“ řekl Červenka.

Domácí fotbalisty netrápili pouze připravený a důsledný soupeř z Vysočiny, ale i mokrý a rychlý terén. „Na něm nám to vůbec nešlo,“ posteskl si Červenka. „Balony se nám odrážely od nohy, kvalita byla velmi špatná. Nedostávali jsme se vůbec do hry,“ přiznal ex-ligový záložník.

I tak se ale Hanáci ujali po necelé půlhodině hry vedení, když se po jediné solidní akci v první půli prosadil Houser.

Trenér Červenka se o přestávce snažil mužstvo nabudit. Ani dvě poločasové změny ale výrazné zlepšení nepřinesly. Votava i Lhotecký zapadli do průměru, Velké Meziříčí se naopak hnalo za vyrovnáním.

„Ve druhé půli jsme byli u každého balonu pozdě. Devadesát procent odražených míčů měl soupeř,“ uvedl Červenka.

Hosté se zaslouženého vyrovnání dočkali v 63. minutě, kdy se prosadil Plichta. „Střela hostujícímu hráči sjela z nohy do malého vápna, kde to jejich útočník zpracoval a kolem gólmana poslal míč do sítě. Byla to jeden z těch nejméně nebezpečných momentů,“ posteskl si domácí kouč.

Fotbalisté Kroměříže se za nerozhodného stavu 1:1 několikrát hnali dopředu, ale žádný z nadějných brejků a přečíslení nevyužili. Šanci vždycky zhatila nepřesná finální přihrávka.

Velké Meziříčí, za které nastoupil i Patrik Demeter, jenž přišel z Líšně a od poloviny září obléká stejný dres jako bratr Robin, tak získalo na Hané cenný bod.

Druhá Kroměříž se dotáhla na vedoucí béčko Ostravy, které má ale k dobru nedělní domácí souboj s rezervou Jihlavy. Za týden se Červenkův tým představí v Uničově.

MSFL, 10. kolo -

SK Hanácká Slavia Kroměříž – FC Velké Meziříčí 1:1 (1:0)

Branky: 26. Houser – 63. Plichta

Rozhodčí: Kolář – Silný, Kostelník (Peřinka)

Žluté karty: Dostál, Matoušek, Červenka, Plecitý – Šuta, R. Demeter, Mucha

Diváci: 225

Kroměříž: Dostál – Machálek (83. Vyhlíd), Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Sklenář (46. Lhotecký), Matoušek (64. Hapal), Cupák, Houser, Červenka (74. Plecitý) – Surynek (46. Votava). Trenér: Červenka.

Velké Meziříčí: Kolář – Puža, Komínek, Mucha, Bouček (74, Karmazín) – Dolejš, R. Demeter, Šuta, P. Demeter, Nedvěd – Plichta. Trenér: Šimáček.