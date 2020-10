Tradiční červeno-modré barvy hájil v dorostenecké soutěži, Juniorské lize i v ČFL, kterou hrává plzeňské béčko. Žádný drsný zářez ani jiné extempore ale v nižších českých soutěžích nikdy nezažil. I proto šikovného záložníka, jenž nyní působí v třetiligové Hanácké Slavie Kroměříž, korupční aféra a zatčení několika rozhodčích a funkcionářů nemile překvapila. „Moc se k tomu vyjadřovat nechci, ale rozhodně to poškodilo jméno českého fotbalu. Nevěřil jsem, že se tohle muže opravdu stát,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Jaký máte názor na Romana Berbra?

Popravdě na něj žádný názor nemám. Sice jsem ho párkrát viděl v Plzni na fotbale, ale takovéto věci neřeším. A to, co se stalo, rozhodně do sportu nepatří. Všichni doufají, aby se už nikdy nic takového do fotbalu nedostalo.

Zažil jste někdy v minulosti na západě Čech zápasy, ve kterých váš tým rozhodčí opravdu výrazně poškodil?

Hrával jsem dorosteneckou soutěž, juniorskou ligu a v plzeňském béčku a nevzpomínám si, že bychom byly úplně nějak poškozeni. Samozřejmě jsou věci, které rozhodčí odpíská podle našeho vědomí špatně, ale to k fotbalu patří.

Nyní působíte na Moravě v Kroměříži. Jak hodnotíte zápasy v MSFL po stránce rozhodčích?

Myslím, že je to stejné jako v ČFL. Nevidím v tom žádný rozdíl. Jenom si vybavuji jeden zápas, ve kterém se dělo spoustu zvláštních věcí, ale jinak si myslím, že rozhodčí pískají tak, jak umí a to, co vidí.

Jak hodnotíte dosavadní angažmá v Hanácké Slavii?

Jedině pozitivně. Moc se mi tady líbí. Samozřejmě mám za sebou zápasy, které mi vyšly více a některé zase méně, ale jsem rád, že mě trenér ve většině utkání stavěl a měl jsem herní vytížení. Také máme dobrou partu a v poslední době se nám i výsledkově dařilo. Bohužel opět přišlo pozastavení soutěže kvůli pandemii a čekáme, co bude dál. Samozřejmě vyšší soutěž by byla fajn. Věřím, že na ni mám, ale musím na to mít výkonnost. A úplně ideální by bylo, kdyby se nám povedl postup s Kroměříží. (úsměv)

Už jste si našel i práci, nebo se věnujete čistě fotbalu? Jaký je život na Hané?

Mám práci, která mi umožňuje se plně věnovat fotbalu. Pomáhám s údržbou na základní škole Slovan. Jinak život na Hané je super, moc se nám tady s přítelkyní líbí. Máme být v centru města, když je volno, zajdeme na kávu nebo podnikneme nějaký výlet. Hlavně jsme si našli přátele, kteří nám pomáhají a trávíme spolu čas i mimo hřiště. Bylo by to jiné, kdybychom tu nikoho neměli.

Jak moc vás mrzí, že nyní nemůžete hrát ani pořádně trénovat?

Mrzí nás to hodně. Nikdo nechce odehrát jedenáct kol a pak najednou stop. Bohužel nařízení je takové a nám nezbývá nic jiného, než čekat, jestli nám bude umožněno dohrát podzimní část ještě letos nebo ne.

Jaká je situace v Hanácké Slavii? Plníte si individuální tréninkové plány nebo trénujete i na hřišti po skupinkách?

Situace je taková, že trénujeme po skupinkách. Samozřejmě to není ideální, ale aspoň můžeme být na hřišti a v rámci možností se udržovat na případné dohrání zápasů, ve které, ale bohužel moc nevěřím.

Co říkáte na současné vládní opatření? Jaký je váš názor na pandemii koronaviru?

Názor na to mám, ale nechám si ho pro sebe. Nebudu hodnotit jestli vláda dělá něco dobře nebo špatně. Přece jenom jde o životy lidí. Ale když bych to měl hodnotit jako fotbalista, tak bezpečnost v první a druhé lize je dost velká na to aby se alespoň tyhle soutěže hráli. A to jak ve fotbale, tak v hokeji. Kluby podstupují několik testů právě pro to, aby to bylo bezpečné a mohli hrát a pak je to stejně k ničemu a dostanou také stopku na čtrnáct dnů.