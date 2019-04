Talentovaný fotbalista v nastaveném čase rozsekl velikonoční duel v Hodoníně, kde domácí tým poslal do kolen přesnou hlavičkou v 93. minutě.

„Radost byla obrovská. Hlavně jsem rád, že jsme zvítězili. Pro nás to jsou velmi důležité tři body, které jsme si odvezli domů,“ líčí hrdina pátečního duelu na stadionu U Červených domků.

I když měl znojemský rodák z prvního gólu ve třetí lize obrovskou radost, na oslavu neměl čas. Mladý fotbalista po zápase odjel domů, prodloužený víkend pak strávil s přítelkyní v Bratislavě. Ani spoluhráči si dvacetiletého parťáka zatím nedobírali. Do společné kasy ale rád přispěje. „Snad to nebude nějaká velká suma, abych si na to nemusel brát úvěr,“ vtipkuje.

Na Hané panuje dobrá nálada. Fotbalisté Kroměříže po výhře v Hodoníně 1:0 využili další zaváhání vedoucí Líšně a díky lepšímu skóre se dostali na první místo. „Sice jsme se posunuli do čela tabulky, ale tím nic nekončí, ba naopak začíná. Je to dlouhá cesta, takže o nějakém postupu či titulu je ještě brzy mluvit,“ zůstává v klidu Moravec.

Bývalý hráč Staré Říše v 73. minutě vystřídal krajního beka Šmerdu. „Trenér říkal, že je levá strana Hodonína celkem unavená. Ať toho využiji a snažím se vstřelit gól,“ prozradil kroměřížský žolík.

To se hostům náramně povedlo. Kapitán Matoušek potáhl míč po levé straně, naservíroval jej do šestnáctky soupeře a neobsazený Moravec balon trkl do sítě. Domácí už reagovat nedokázali, čas na vyrovnání totiž neměli žádný. „Hodonín hrál velmi dobře. Jeho největší síla byla v brejcích. Hrálo se na vysokém a suchém trávníku, což soupeři vyhovovalo, neboť kdykoliv jsem tu hrál, tak podmínky hřiště byly stejné,“ všímá si.

Moravec dříve do Hodonína jezdil jako hráč Znojma, v pátek se na stadionu U Červených domků představil v dresu Hanácké Slavie, kam přišel v zimní přestávce. „Do Kroměříže jsem se dostal díky panu Fukanovi a Kašpaříkovi, kteří mě zastupují,“ informuje.

I když většinu fotbalové kariéry nastupoval na pozici středního záložníka, na Hané naskakuje jako pravý křídelník. „Problém to ale není,“ říká. I když se v silné konkurenci zatím neprosadil do základní sestavy, na Hané je spokojený. „Co se týká vedení i kluků v kabině, jsem tu nadstandardně spokojený. V Kroměříži je výborná parta. Tréninky jsou na vysoké úrovni. Sbírám nové a cenné zkušenosti, za což jsem rád. Byl bych rád, kdybych hrával více minut. Tak snad tímhle okamžikem jsem tomu pomohl,“ doufá.

Jednou by se rád vrátil do rodného Znojma a oblékl dres mateřského klubu. „Babička by si přála, abych zase nastupoval za Znojmo. Tímto jí slibuji, že její přání jednou vyplním,“ prohlásil.

Druholigový tým stále sleduje. Jihomoravanům na dálku drží palce každý zápas a přeje záchranu ve druhé lize. „Mají kvalitní hráče na to, aby to zvládli,“ je přesvědčený Moravec.

I když Znojmo patří spíše mezi hokejová města, dvacetiletý mladík zimní sport nikdy nezkoušel. „Fotbal se tady hraje v každé obci, proto Znojmo nemá tolik příznivců. Hokej je lidem vzácný, protože se nehraje v žádné obci, ale jenom ve městě,“ dodává.