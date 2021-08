„Jsme spokojení. Do Strání, které má velice kvalitní tým, jsme si přijeli pro výhru, což jsme splnili. Kluky musím pochválit. Zápas zvládli dobře. Už v prvním poločase jsme si vypracovali rozhodující náskok, který jsme po přestávce udrželi,“ těší hostujícího trenéra Bronislava Červenku.

Zkušený kouč oproti vyhranému mistrovskému utkání v Rosicích protočil sestavu, šanci dostali mladší a méně vytížené borci.

Chytal Lebánek, od začátku hráli Dočkal s Novotným, po dlouhé pauze nastoupili i uzdravený stoper Zavadil s Machálkem. „Kluci ukázali, že fotbal hrát umějí,“ chválil svěřence Červenka.

Také trenér Strání Erik Laco byl po utkání spokojený. „Byl to vyrovnaný zápas. Výsledek trochu zkresluje. Jsem hrdý na kluky, že to ani za stavu 1:4 nezabalili. A i když jim chyběly síly a v jistých momentech i kvalita, nevzdali to a makali až do konce. Jsem rád, že jim to nebylo jedno. Z toho mám dobrý pocit,“ uvedl slovenský kormidelník.

Dokud divizní celek kondičně vydržel, soupeři s vyšší třídy se vyrovnal. „Do pětašedesáté minuty to z naší strany bylo velice dobré. Kroměříž jsme hlavně v prvním poločase několikrát dostali do úzkých. Cítil jsem, že z nás mají respekt. V závěru se už ukázala kvalita i lepší fyzická připravenost soupeře,“ uvedl Laco.

Jeho tým chtěl v pohárovém střetnutí hlavně pobavit diváky, což se jim částečně povedlo. „Do zápasu jsme šli s tím, že chceme udržet lidi v napětí až do konce, aby se bavili střelami, centry, brankami. Chtěli jsme jim něco ukázat, předvést, což se nám splnilo. Jenom škoda, že hosté nás vytrestali po našich hrubých chybách,“ mrzí Laca.

Strání sice vstoupilo do utkání aktivně, ale žádnou příležitost nevyužilo. Hanácká Slavia byla efektivnější, v zakončení si věděla rady. Skóre otevřel po čtvrt hodině hry Votava.

Domácí dál slušně kombinovali, snažili se Kroměříž zaskočit aktivní hrou, ale hosté pozorně bránili a podnikali rychlé výpady do otevřené obrany protivníka. Ve 33. minutě jim nahrálo, že si dal Ondřej Čaňo vlastní gól.

Fotbalisté Strání byli za svoji snahu odměněni krátce po přestávce, kdy se prosadil krajní bek Holík. Hanáci se ale rychle zkoncentrovali a přispěchali s rychlou odpovědí. Dvoubrankové vedení hostům vrátil Votava. Po jeho trefě na 3:1 měli hosté klid.

V 73. minutě navíc přidal Houser čtvrtý gól. Domácí stačili v poklidném závěru výsledek zkorigovat, pomohla jim k tomu vlastní branka Zavadila po rohu.

Více už divizní mančaft nestihl, byť šance Hruboše a Silnici volaly po gólu. „Myslím, že i přes prohru se bylo na co dívat. Potěšilo mě, že nám lidé po zápase zatleskali,“ prohlásil.

V neděli proti Valašskému Meziříčí už se ale budou počítat jenom body. „Víme, kde nás tlačí bota a že se hraje na výsledky. Po dvou porážkách bychom potřebovali zpětnou vazbu, trošku nakopnout, povzbudit. I když hrajeme pohledný fotbal a spoustu věcí se pořád učíme, potřebujeme výhru k tomu, aby byla práce s týmem lehčí a kluci našemu směru dříve uvěřili,“ dodal Laco.

Hanáckou Slavii o víkendu čeká béčko Baníku Ostrava, v MOL Cupu se však mohou utkat i s ligovým týmem. „Když máme v poháru vypadnout, tak radši se soupeřem z nejvyšší soutěže, na který přijdou i fanoušci,“ ví Červenka.

MOL Cup, 1. kolo -

FC Strání – SK Hanácká Slavia Kroměříž 2:4 (0:2)

Branky: 51. Holík, 90. Zavadil vlastní – 15. a 54. Votava, 33. O. Čaňo vlastní, 73. Houser

Rozhodčí: Drozdy - Vlk, Pospíšil (Březáček)

Žluté karty: Hruboš – Houser

Diváci: 250

Strání: Pjajko – Holík, Horňák, Silnica, O. Čaňo (71. Pavluš) - Spáčil (85. V. Čaňo), Leskovjan, Řihák, Hruboš, Kolaja (62. Sedláček) - Hnilo. Trenér: Laco.

Kroměříž: Lebánek – Dočkal (62. Surynek) Zavadil, Tiahlo, P. Červenka (46. Jeleček) – Machálek, Novotný (76. Heinz), Cupák (46. Houser), Plecitý - Votava, Lhotecký (72. Sigmund). Trenér: B. Červenka.