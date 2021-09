Zkušený třicetiletý univerzál nejprve v závěru sobotního dramatického utkání narýsoval milimetrově přesnou přihrávku pro Hapala, který v 89. minutě strhl vedení na stranu druhého týmu MSFL, aby v nastaveném čase pak sám dotlačil balon do sítě a završil triumf sešívaných.

„I za nepříznivého stavu jsme věřili, že to zvládneme a ve Frýdku neprohrajeme. Pomohlo nám vyloučení soupeře, gól na 2:2. Nakonec jsme byli šťastnější,“ uznal Matoušek.

Opora Kroměříže skórovala vůbec poprvé v sezoně. Předtím se trefila jen v generálce se Zlínem B. „Už jsem z toho byl docela špatný, ale teď mám radost, že jsem branku konečně dal a pomohl týmu,“ říká.

Zatímco v předcházejících sezonách nastupoval na stoperovi, letos mu trenér Červenka našel místo v záloze. „Hraji na pozici číslo šest, takže mám na starosti hlavně defenzivu, což mi vyhovuje. Jsem tam hlavně na černu práci. Podstupuji souboje, sbírám odražené balony,“ popisuje.

To měl v popisu práce i při sobotní dopolední šichtě ve Stovkách, kde hrají své domácí zápasy valcíři z Frýdku. „Soupeř si nekomplikoval život, hrál jednoduše balony dopředu na Raaba a Kovaříka. Celkem se mi s nimi dařilo souboje vyhrávat,“ uvedl.

Zatímco v obraně nemusel až tolik kombinovat, uprostřed hřiště se dostane častěji k míči. Za stavu 0:2 se ale Hanákům nehrálo vůbec dobře.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi špatně. Nejprve jsme inkasovali gól po standardce, druhou branku nám dal soupeř po naší nedůslednosti,“ hlásil Matoušek.

I přes hrozivý stav borci z Kroměříže věřili v nastartování a obrat. „V poli jsme byli lepším lepším týmem a díky šťastné brance jsme se vrátili do hry a utkání zdramatizovali,“ připomíná.

Klíčová chvíle přišla po hodině hry, kdy domácí Blejchař uviděl po zákroku na Housera druhou žlutou kartu a byl vyloučen.

„Za mě ten jejich hráč měl jít ze hřiště už v prvním poločase. Pokud bych měl soudit podle posuzování jiných zákroků rozhodčím,“ míní Matoušek.

I když se domácí na sudího Daniela Marka zlobili, ani hosté nebyli s výkonem hlavního arbitra úplně spokojení. „V prvním poločase jsme měli zahrávat penaltu, to samé ale může říct i soupeř. Celkově ale nikomu neuškodil ani nepomohl,“ má jasno třicetiletý fotbalista.

Sám sběratel karet překvapivě vyvázl bez žlutého napomínání. „To byla náhoda,“ smál se.

Odchovanec Morkovic se na severu Moravy blýskl jinak. V 89. minutě dokonale přihrál Hapalovi na vítěznou trefu. „Už jsem nevěděl, kudy mu to mám prostrčit , nakonec se mi to povedlo mezi nohama domácího hráče. Jsem rád, že se trefil,“ říká.

Tým vedený známým trenérem Bronislavem Červenkou v MSFL uspěl posedmé z devíti letošních duelů a dál se drží na špici třetí ligy.

„Určitě je to pro nás důležitá výhra. Odčinili jsme předcházející domácí ztrátu. Ukázala se síla týmu, když jsme dokázali otočit zápas z 0:2 na 4:2,“ prohlásil.

Podle Matouška, který patří mezi klubové stálice, je nyní v Kroměříži jeden z nejlepších týmů za poslední dobu. „Už jsem to někde psal, ale takový kolektiv jsem tady ještě nezažil,“ tvrdí.

„Maximálně si to užívám a pokud z toho bude postup do druhé ligy, tak to bude jenom třešnička na dortu,“ dodává s úsměvem.