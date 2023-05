My jsme Slávka a jsme z Hané, nás nikdy nikdo nedostane, nás nic nepoloží … Tak začíná nová klubová hymna fotbalistů třetiligového Kroměříže, která poprvé zazněla na sobotní rockové zábavě v areálu stadionu Jožky Silného.

Opora třetiligové Kroměříže Tomáš Matoušek při penaltovém rozstřelu s Brnem. | Foto: Deník/Libor Kopl

Chytlavý song od mostecké kapely Cumbal po vítězném zápase nad Kvítkovicemi společně pokřtili šéf klubu Martin Bsonek s legendárním trenérem Petrem Uličným.

„Hymna je super, moc se mi líbí. Už jsem viděl i videoklip. Moje malá dcerka si píseň pouští pořád dokola,“ říká s úsměvem kapitán prvního týmu Hanácké Slavie Tomáš Matoušek.

Z klubové hymny, které vznikla na počest významného výročí 120. let od založení, má upřímnou radost.

„Jsem nesmírně rád, že se pro fotbal v Kroměříži dělá i něco navíc. Je dobře, že se klub ještě více zviditelňuje a medializuje. Snad to přiláká další mladé fotbalisty či fanoušky do hlediště,“ přeje si jeden ze srdcařů.

V sobotu večer se nejen se spoluhráči náramně bavil. Dobrou náladu Hanákům nepřinesla jenom chytlavá hymna, ale především výhra v derby nad Kvítkovicemi.

„Nedokážu si představit, jak by sobotní večer probíhal, kdybychom utkání nezvládli,“ přiznává dvaatřicetiletý bojovník.

„Sice byl na nás vytvořený větší tlak, ten jsme si ale nepřipouštěli. Věřili jsme, že zápas zvládneme a večer si pak užijeme, což se i stalo,“ přidal.

Vedení klubu ale po čtyřech nezdarech v řadě nechalo hráče v klidu. Žádné pokuty ani „hlavy“ na Hané nepadaly, krize se řešila v klidu a s rozumem.

„Samozřejmě jsme si to s kluky i trenérem po nepovedených zápasech vyříkali. Proběhly pohovory, bylo i video. Nikomu to nebylo jedno,“ říká.

Hanácká Slavia po porážce a třech remízách přišla v MSFL o vedoucí pozici, na vedoucí Hlučín nyní ztrácí z druhého místa tři body.

„Strašně mě to mrzí, ale asi na každý tým přijde nějaká deka,“ míní.

Problém je, že nepříznivé období přišlo zase na jaře, kdy se bojuje o postup do druhé ligy. Kroměříž už loni ve stejném období přišla o náskok i první místo, letos zase klopýtá.

„Problém je, že většinou inkasujeme jako první a pak je těžké zápasy otáčet. Každému soupeři se proti nám hraje dobře, protože my dobýváme a oni těží z našich chyb, kterých jsme udělali víc než na podzim,“ říká.

Triumf nad Kvítkovicemi ale Červenkův tým znovu nastartoval. Hanáci věří, že i v dalších zápasech potvrdí zlepšenou formu, vrátí se do pohody.

„Musíme jít postupnými kroky, zápas od zápasu,“ ví dobře.

Kroměřížští fotbalisté se nyní na tabulku nedívají, nekalkulují. Normálně se připravují na nejbližší zápasy, co bude za měsíc, nyní neřeší. „Chceme ve zbytku sezony posbírat co nejvíce bodů a pak uvidíme, na co nám to bude stačit,“ uvedl.

Do boje o postup se kromě Hlučína a Kroměříže vrátila také Ostrava a rozjetý Uničov. Další týmy už jsou ze hry venku.

„Soutěž je vyrovnaná, stát se může cokoliv. Věřím, že konkurentům už nedáme šanci se nám přiblížit a rozdáme si to s Hlučínem, který je nyní pod větším tlakem než my,“ myslí si.

Morkovický odchovanec už si v minulosti druhou ligou zahrál. Pět let působil v Třinci. Právě Slezany mohou Hanáci ve FORTUNA:NÁRODNÍ LUZE vystřídat, protože jsou aktuálně poslední.

Na to, co bude v létě, ale Matoušek nyní nemyslí. „Já chci za každou cenu vyhrát třetí ligu a nic jiného mě nyní nezajímá,“ dodává na závěr.