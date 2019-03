„Měl jsem i jiné možnosti, ale všechno bylo takové neurčité. Pan Červenka řekl, že mě chce, což pro mě bylo rozhodující,“ říká dvaadvacetiletý středopolař.

Zlínský odchovanec je společně se stoperem Pavlem Tkáčem největší zimní posilou druhého týmu MSFL. Šikovní mladíci, kteří prošli ligovými kluby, mají na Hané nahradit Hlocha či Hirsche, se kterými se vedení klubu po podzimní části rozloučilo.

„Chci hlavně stabilně hrát, aby to pro mě mělo nějaký smysl. I když jdu do nižší soutěže, pro mě je důležité, abych se dostal na nějakou výkonnost a udržel se ve formě. Časem se zase mohu podívat do vyšší třídy,“ věří.

Trenér Kroměříže Červenka počítá s Masařem na levý kraj zálohy nebo do jejího středu. „Je mi to celkem jedno, ale poslední dva zápasy jsem hrál uprostřed,“ líčí.

Nad svými ambicemi upřednostňuje týmový úspěch. Kroměřížští fotbalisté mají sezonu dobře rozehranou. Do jarních odvet vstoupí z druhého místa a s osmibodovou ztrátou na vedoucí Líšeň.

„Kádr je dobrý, skoro se tady nezměnil. Ale není to tak, že bychom vyhlašovali útok na druhou ligu. Prostě chceme vyhrát každý zápas a tlačit se dopředu,“ uvedl Masař.

V zimní přípravě se ale Hanákům výsledkově až tolik nedařilo. Kroměříž z devíti zápasů hned šestkrát prohrála. Tři zápasy skončily remízou, výhry se až do generálky nedočkala. „Herně to nebylo nejlepší, ale poslední zápasy už byly lepší. Remizovali jsme ve Vítkovicích, dobrý zápas odehráli také v Dubnici, kde jsme bohužel nezachytili začátek a prohráli,“ uvedl Masař.

Na start jarní části třetí ligy se těší. MSFL si zahraje po několika sezonách.

„Zimní příprava je delší. Naštěstí už čtrnáct dní chodíme na přírodní trávu a počasí se taky zlepšilo,“ pochvaluje si rodák z Dolní Lhoty.