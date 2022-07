„Do druhé ligy se neženeme za každou cenu, ale postupnými kroky. Jsem pevně přesvědčený o tom, že to jednou zvládneme. Jestli to bude letos, nebo za další rok, to se ukáže až na hřišti,“ říká předseda představenstva klubu Karel Heinz. Devětačtyřicetiletý funkcionář v Kroměříži působí i jako vedoucí trenér Sportovního centra mládeže a trenér mužského béčka.

Můžete hned na úvod prozradit jména hráčů, jejichž příchod jste dotáhli?

Na přestup ze Zlína přichází Šimon Chwaszcz, coby volného hráče jsme získali zkušeného Tomáše Machálka a na roční hostování k nám přichází Dan Jambor z Vyškova. Dále jednáme ještě s jedním velmi kvalitním hráčem ze Zbrojovky Brno o hostování v našem klubu a máme na zkoušce zajímavého středopolaře z Ukrajiny, který ještě nedávno hrál litevskou ligu. O jejich působení u nás se rozhodne do týdne. Dále se posouvají z dorostu do širšího kádru mužů Martinák, Dobrý, Vytiska a Novotný. Od všech nově příchozích hráčů si slibujeme celkové herní zvýšení kvality našeho týmu a zdravou konkurenci.

Měli jste v hledáčku i jiné fotbalisty?

Musíme přiznat, že hráče, které jsme měli vytipované, jsme zatím přivedli. Jediné, co mne mrzí, jsou odchody Claude Lhoteckého a Petra Sklenáře. U Hroníka jsme vytušili, že jej to táhne domů do Čech, a tak trochu jsme s jeho odchodem počítali. Všem třem bych chtěl poděkovat za působení u nás .

Co očekáváte od nové sezony? Chcete se zase rvát o první místo a postup?

Jsme přesvědčeni, že nová sezona bude pro nás velmi těžká, a proto jsme se rozhodli přivézt kvalitní nejen mladé, ale i zkušené hráče, kteří nám zvýší naši herní kvalitu, protože cíle našeho klubu jsou pořád stejné a to poprat se o postup do druhé ligy.

Ale za každou cenu se do profesionální soutěže neženete, že?

Již od samého počátku našeho působení ve vedení Hanácké Slavie si snažíme klást postupné cíle a to nejen na poli sportovním, ale i při budování infrastruktury na poli legislativním, finančním, personálním a to proto, že to jsou důležité kroky pro vstup do N:FL, aby tam klub nebyl jen do počtu a měl možnost být na to připraven a hrát tam důstojnou roli. Do druhé ligy se neženeme za každou cenu, ale postupnými kroky. Jsem pevně přesvědčený o tom, že to jednou zvládneme. Jestli to bude letos nebo až za další rok, to se ukáže na hřišti.

Ale s béčkem, které trénujete, byste zase rád postoupil, nebo se pletu?

Béčko je support pro první tým a proto je našim cílem znovu postoupit a dát tak možnost našim mladým a hráčům áčka, kteří potřebují minuty v soutěžních utkáních, aby co nejdříve měli svou druhou mužskou soutěž co nejvýše.

Zatímco rezerva se dere nahoru, dorostenci sestoupili z Moravskoslezské ligy do nižší soutěže. Jak velký problém to je?

Ano, je to problém, ale naběhly jsme si do něj samy jako klub svou vlastní chybou, kdy jsme si nechali utéct čtrnáct hráčů ročníků 2003 a 2004 do vyšších soutěží a tím jsme se velmi oslabili a kvůli tomu spadli o soutěž níže. Je potřeba si umět hráče udržet a pokud se to povede a my převedeme z dvaceti hráčů dorazových žáků sedmnáct do dorostu, nebudeme mít problém se záchranou, ale jsem přesvědčený, že budeme hrát o postupy jak zpět do Moravskoslezské dorostenecké ligy, tak možná i výše. Tak nám to ukazuje historie. Je to pro nás téma na dlouhou debatu, ale jsem přesvědčený, že pád do divize naše kluky nepoznamená a my jim vytvoříme takové podmínky, aby se dokázali co nejdříve vrátit do Moravskoslezské dorostenecké ligy zpět, aby nám i nadále doplňovali náš první mužský tým.

Váš stadion nově nese název podle kanonýra Jožky Silného. Změnilo se tím pro vás něco?

Přejmenováním našeho stadionu a vytvořením nové identity klubu jsme de facto odstartovali oslavy ke 120 letům vzniku našeho klubu, které budou v různých etapách probíhat po celý rok 2023.

Co byste chtěli v Hanácké Slavii do budoucna zlepšit?

Pořád a neustále je co zdokonalovat a zlepšovat, ovšem jedna věc je co mne velmi trápí a lámeme si s tím hlavu a to je velmi nízká návštěvnost na utkání našeho prvního týmu. Všem divákům, kteří k nám na utkání chodí tímto velmi děkuji a ty kteří o tom aspoň trochu přemýšlí, bych chtěl k nám na krásný útulný stadion pozvat a společně s námi nám pomoci vytvořit tu správnou fotbalovou atmosféru, která by u nás na stadionu mohla být a pomoci tak našim hráčům v jejich výkonech svou přítomností a fanděním