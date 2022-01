V létě se bývalý hráč Vyškova či Líšně do profesionální soutěže možná zase vrátí, s Kroměříží totiž po podzimu vede MSFL a na jaře bude společně s kamarády útočit na postup. „Všichni tady máme společný cíl. Chceme jít zápasu od zápasu, každý z nich vyhrát a na konci sezony se uvidí. V klubu ale panuje výborná atmosféra, tak snad se nám ji podaří udržet co nejdéle,“ přeje si sedmadvacetiletý univerzál, jehož trenér Červenka předělal na krajního obránce.

Našlápnuto máme skvěle. Budete na konci ročníku slavit?

Věřím, že co má být, bude … Myslím si, že máme silný tým a se vším, co nám přijde do cesty, si dokážeme poradit. Jestli to vyjde, nebo ne, to vám nyní říct nemůžu, ale věřím, že pro to uděláme maximum!

Vy byste měl třeba kvůli práci problém přejít z poloprofesionálního fotbalu do toho profesionálního?

Zatím studuji magisterské studium v Olomouci na Fakultě Tělesné kultury. Po skončení studia uvidíme, co bude dál, kam mé kroky povedou. Určitě bych neměl problém přejít z poloprofesionálního fotbalu na profi, což ale nezáleží jenom na mně, ale taky na vedení a trenérovi, jestli tady vůbec zůstanu. (úsměv)

Trenér Červenka vám našel místo na kraji obrany. Sedí vám tato pozice?

Kraj obrany mi naprosto vyhovuje. Myslím si, že to je to místo. kde se cítím dobře. V mládeži jsem krajního obránce párkrát hrával, takže nějak zvlášť jsem si zvykat nemusel. Za svoji kariéru jsem vyzkoušel snad všechny posty kromě gólmana (úsměv). Kam mě trenér dá, tam budu.

Jaká je vlastně zimní příprava? Liší se od těch minulých? Vadí vám běhání?

Příprava je náročná, od těch předešlých se nijak zvlášť neliší. Nabírání fyzické kondice, herní vytíženost a posilování – pořád dokola, to k tomu ale patří. O to víc budeme lépe připravení na sezonu, kterou chceme zvládnout. Mně konkrétně běhání nevadí. Jsem spíše běžecký typ. Každý ale máme něco, proto společně tvoříme silný tým.

Který trápí i soupeře z vyšších soutěžích. Jak hodnotíte utkání s Prostějovem? Štve vás porážka?

Utkání s Prostějovem hodnotím kladně. Prvních dvanáct minut, než jsme se rozkoukali, měl soupeř větší tlak na naši bránu, poté se hra vyrovnala. Myslím si, že gólových šancí jsme měli v prvním poločase víc než soupeř, bohužel pro nás neskončily tam, kde měli. Ve druhé půli jsme dostali Prostějov pod větší tlak a měli v určitých momentech více ze hry. Prostějov samozřejmě má svoji kvalitu, ale konečný výsledek neodpovídá dění na hřišti. Kdyby to po první půli bylo 2:4 pro nás, tak by se nikdo ničemu nedivil. Už hodněkrát jsme si dokázali, že jde hrát i proti papírově lepšímu soupeři a umíme být konkurenceschopní ba i lepším týmům než je Prostějov.

Berete zápasy s Prostějovem prestižně, když jste tam působil?

Pokaždé, když hrajete proti týmu, kde jste nějakou část své kariéry působil, tak tam určitě nějaké emoce jsou. Ať už kladné nebo záporné. Zápasy s Prostějovem ale beru stejně jako proti jiným soupeřům. Nějaké kluky tam sice znám, ale hodně se to tam protřídilo.

Na startu přípravy jste měli Slovácko a Zlín. Jak jste si užil duely s ligovými týmy? Oba zápasy jsem si užil. Každá možnost hrát proti ligovým mančaftům je cenná. Zase nasbíráte nějaké zkušenosti. Tyto zápasy nám ukázaly, že hrát se dá opravdu s každým, jde jen o přístup. Taky nám ale ukázaly určité chyby, které bychom chtěli postupně odstranit a být tak zase o krok blíž našemu cíli.

V minulosti jste působil i v Líšní a Vyškově. Překvapuje vás, že oba kluby nyní hrají druhou ligu? Je pro vás motivace se do ní dostat s Kroměříží?

Líšeň i Vyškov hráli už dříve pohledný fotbal, a tak mě vůbec nepřekvapuje, že teď hrají druhou ligu, ve které oba týmy předvádějí kvalitu. V Kroměříži panuje teď výborná atmosféra, snad se nám ji podaří udržet co nejdéle.