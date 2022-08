„Je to pro nás ta nejlepší zpráva. Chtěli jsme atraktivního soupeře, jakým by kromě Baníku pro nás bylo i Brno nebo Zlín. V tomto směru jsme spokojení. Snad přijde hodně diváků a fanoušci podpoří i na nás, nejenom soupeře. Přeji si, aby to byl dobrý zápas. Pokusíme se uhrát co nejlepší výsledek, Baníku chceme cestu za postupem co nejvíc znepříjemnit,“ uvedl trenér Kroměříže Bronislav Červenka.

Mistr ázerbájdžánské ligy s Interem Baku má k Baníku vztah. V Ostravě totiž působil jako hráč i coby asistent trenéra.

„Je to pro mě jiné než proti jinému soupeři. Sice jsem tam nebyl moc dlouho, spíše to byly půlroční epizody, ale i tak jsem tam něco prožil a některé kluky hlavně z realizačního týmu, jako jsou maséři a fyzioterapeuti dobře znám. Těším se, že je zase uvidím. Snad nepropadneme,“ doufá Červenka.

Kvítkovice se těší na domácí souboj s druholigovým Třincem, Zlín se představí na hřišti divizního Startu Brno.

„Upřímně jsme si přáli ligového soupeře. Bylo plno atraktivnějších týmů, které jsme mohli dostat. Dobře víme, že Třinec není pro fanoušky takovým lákadlem,“ uvědomuje si hlavní kouč Kvítkovic Petr Zapalač.

Třinec v uplynulé sezoně skončil na čtrnáctém místě druhé nejvyšší soutěže, ve čtyřech utkáních dosavadního ročníku získal sedm bodů. Naposledy doma porazil Slavii Praha B 4:2.

„Odehrál kvalitní zápasy, na začátku sezony dokonce přehrál Duklu. Oproti týmům z první ligy je to hratelný soupeř. Věřím, že přijde dost diváků, a že v případě postupu už dostaneme prvoligový mančaft,“ pousmál se Zapalač.

Druhé kolo třicátého ročníku MOL Cupu bylo rozlosováno v pátek v poledne v sídle Fotbalové asociace České republiky i za přítomnosti ambasadora Jana Kollera, který je vítězem pohárové soutěže z roku 1996 v dresu Sparty.

Do 2. kola poháru vstoupí 11 z 16 prvoligových týmů. Volný los mají účastníci letošní kvalifikace evropských pohárů Plzeň, pražské kluby Slavia se Spartou, Slovácko a také Mladá Boleslav. Středočeský klub rovněž zasáhne do MOL Cupu až ve 3. kole díky tomu, že v minulé ligové sezoně ovládl nadstavbovou skupinu mezi sedmým až desátým týmem po základní části.

Pohárový triumf obhajuje Slovácko, které ve finále porazilo Spartu.

Oficiálním hracím dnem 2. kola MOL Cupu je stanoven na středu 14. září.