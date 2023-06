Druhá liga je zase o něco blíž. „Dokud je šance, budeme bojovat až do konce. Už je to jenom mezi námi a Hlučínem. Rozhodnou poslední dvě kola, které chceme zvládnout. Pokud dvakrát vyhrajeme, nikdo nás nepřeskočí,“ ví dobře kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Sobotní duel 31. kola poznamenal zkrat hostujícího Lukáše Hapala. Mladší syn někdejšího reprezentanta a současného kouče Baníku Ostrava ve 40. minutě za stavu 1:0 pro Hanáky v přerušené hře oběma rukama zbytečně vrazil do bývalého spoluhráče Matouška a byl po právu vyloučen. „Tímto nám to soupeř ulehčil,“ souhlasí Červenka.

Favorit dlouhou přesilovku využil, soupeři nasázel další čtyři branky a zaznamenal pohodovou výhru.

„Výsledek je pro hosty až příliš krutý,“ míní Červenka. „Hranice se až do vyloučení snažily, kombinovaly, nehrály žádného zaňdoura. Ve druhém poločase už ale v těžkém počasí neměly sílu na nějaké zvrat. Naopak my jsme si vytvářeli další šance a střelecké situace. Byla to otázka toho, kolik nastřílíme gólů,“ přidává.

Nakonec se lídr soutěže prosadil pětkrát. Skóre otevřel v 17. minutě záložník Cupák, pak se dvakrát trefil krajní obránce Jeleček. Zkušený bek nejprve na konci první půle zvýšil placírkou na 2:0, aby hned po přestávce přidal třetí gól favorita.

Kroměříž po změně stran proti oslabenému soupeři kontrolovala hru a navyšovala skóre. Po hodině hry se prosadil nejlepší střelec MSFL Chwaszcz, v závěru završil domácí triumf střídající Surynek.

Hranice tak odjely s Kroměříže s výpraskem. Přitom první poločas odehrály velmi slušně. „Soupeř se snažil. Do druhého gólu hrál sympaticky, bojoval. Po vyloučení už to měl ale složité,“ dodal Červenka.

Jeho tým čeká poslední venkovní duel letošní sezony za týden v sobotu ve Frýdku-Místku. V závěrečném duelu pak doma vyzve Uničov.

MSFL, 31. kolo -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – SK HRANICE 5:0 (2:0)

Branky: 45. a 51. Jeleček, 17. Cupák, 59. Chwaszcz, 81. Surynek. Rozhodčí: Bělák - Tomanec, Silný (Bábíček). Červená karta: 40. Hapal (Hranice). Žluté karty: Kuchař, Vymětalík, Grygar (všichni Hranice). Diváci: 370.

Kroměříž: Dostál – Vyhlíd (73. Votava), Zavadil, Tiahlo (67. Mlčoch), Jeleček – Goncalves (62. T. Machálek), Cupák, Matoušek, Houser (62. Houser), Jambor – Chwaszcz (67. Surynek). Trenér: B. Červenka.