„Zajímavým faktem se ukázalo, že z šestadvaceti hráčů, kteří do dvou sobotních utkání nastoupili, byla přesně polovina, kteří mají "statut" odchovanci našeho klubu. Pro všechny trenéry mládeže je to tak velkým povzbuzením do další práce s naší mládeží. Stejně tak pro hráče naší akademie to může být skvělá motivace v jejich práci,“ uvedl na klubovém webu manažer mládeže Hanácké Slavie Kroměříž Karel Heinz.

Přípravný fotbal -

SK Hanácká Slavia Kroměříž – FC Zbrojovka Brno B 2:0 (1:0)

Branky: Dočkal, Lhotecký

Kroměříž: Dostál - Mlčoch, Machálek, Matoušek, Jeleček, Hroník, Plecitý, Lhotecký, Dočkal, Pecina, Surynek. Střídali: Vytiska, Fuksa.



SK Hanácká Slavia Kroměříž – FC Strání 5:1 (2:1)

Branky: 48. a 78. Červenka, 9. Sklenář, 15. Dobrý, 88. Tiahlo – 29. Řihák

Kroměříž: Lebánek - Chytil, Švajda, Tiahlo, Vyhlíd, Červenka, Dobrý, Cupák, Votava, Sklenář, Kovář. Střídali: Nohava, Pochylý, Benedikt.

Strání: Pjajko - Horňák, Řihák, O. Čaňo, Jahoda, Leskovjan, Sedláček, Silnica, Matúš, Bobčík, Gago. Střídali: Čubík, Hruboš, Palík, S. Tóth.

Ani na jeden tým nečekalo jednoduché utkání. Duel s Brnem se hrál ve velmi slušném tempu. Na domácích byla znát trochu větší zkušenost. Skóre otevřel pohotovým zakončením Dočkal. Ve druhém poločase se po krásné akci prosadil důrazem Lhotecký.

„Zápas se Zbrojovkou se mi líbil o něco víc. Proti Strání to bylo malinko rozháranější, nepřesností bylo víc, ale zase jsme byli efektivní a dali pět gólů, což je super,“ těší Červenku.

Do vedení poslal Hanáky Sklenář a následně skóre navýšil po krásné přihrávce dorostenec Dobrý. Hosté stačili Řihákem do poločasu po zaváhání soupeřovy defenzivy snížit na 1:2.

Po změně stran se po sólovém úniku z půlky hřiště prosadil Červenka, který následně přidal i svou druhou branku v tomto utkání. Na konečných 5:1 upravil po standardní situaci stoper Tiahlo.

Proti Strání odehrál šedesát minut i uzdravený útočník Marián Kovář. Ex-ligový forvard se podrobil plastice křížového vazu, bez fotbalu byl skoro rok. „Jsem rád, že se dává do kupy a pomalu se vrací. Samozřejmě musí nabrat zpátky herní kondici, získat zápasovou praxi, ale věřím, že zase bude platný a pomůže nám,“ přeje si Červenka.

Proti Zbrojovce se gólem blýskl i Claude Lhotecký, jenž bude na Hané právě z Brna hostovat i na jaře. „Jsem rád, že je zpátky. Potřebovali jsme mít stejný počet hráčů jako na podzim. Jiné nové hráče nemáme,“ říká kroměřížský kouč.

Hanákům v sobotu scházel pouze nachlazený Houser.

Broďané nasázeli diviznímu Bílovci sedm gólů, ze Zlína lákají mladého útočníka

Strání dorazilo k utkání takřka v plné síle, Tomáš Janíček ale předposlední tým divize E zřejmě neposílí. Trenér Juraj Bútora tak stále pracuje se stávajícím kádrem. Nováčky jsou Bobčík s Matúšem. Ani ti ale debaklu nezabránili.

„Jsem trošku zklamaný z výkonu. Máme za sebou takový regenerační týden. Myslel jsem si, že kluci k utkání přistoupí lépe. Bohužel jsme se dopustili velmi laciných chyb, které soupeř potrestal,“ uvedl slovenský kouč.

Strání se ve druhé půli snažilo výsledek otočit, ale po dalších dvou hrubkách v defenzivě inkasovalo třetí a čtvrtou branku a nebylo co řešit.

Odčinit nezdar může celek z moravsko-slovenského pomezí příští sobotu na umělé trávě v Brumově. Kroměříž čeká další dvojzápas s béčkem Slovanu Bratislava a Holešovem.