Po Rosicích zdolala stejným poměrem i Považkou Bystrici, sobotní duel s druholigovým slovenským soupeřem rozhodl v 87. minutě Miloš Kopečný.

Bývalý hráč Zlína, Hradce Králové či Českých Budějovic se po konci v Opavě stal volným hráčem, Kroměříž rodáka z Holešova láká do svých řad, o zkušeného třicetiletého beka projevila zájem, k podpisu smlouvy ale zatím nedošlo.

„Jsme rádi, že Miloš dal gól, ukázal svoje přednosti. Samozřejmě bychom byli všichni rádi, kdyby u nás působil. Byla by to pro nás velká posila,“ vnímá trenér Hanáků Roman Dobeš.

Zatímco s Kopečným bude vedení klubu ještě jednat o podmínkách, příchod Dominika Kříže už je hotovou věcí.

Čtyřiadvacetiletý záložník dorazil na Moravu coby volný hráč z Plzně, naposledy působil v druholigovém Varnsdorfu.

„Trénuje s námi asi týden a vede si slušně. Velice rychle pochopil, co po ně požadujeme. Věřím, že se postupně ještě zlepší a bude pro nás přínosem,“ přeje si Dobeš.

V základní sestavě Hanáků nastoupil kromě Kříže také stoper Zavadil. Opora týmu utrpěla ještě v druholigové sezoně zranění ruky, nyní je ale fit a v sobotu odehrála první poločas.

Šanci ukázat se dostal brankář Erik Slezák z juniorky Zlína, který je v Kroměříži na zkoušce.

Kvůli lehčímu zranění naopak chyběl zadák Šimon Gabriš. „Raději jsme ho pošetřili, ale příští týden se normálně zapojí do tréninku,“ hlásí Dobeš.

Jeho tým se podruhé během letní přípravy utkal se slovenským druholigovým soupeřem. Po výprasku v Púchove tentokrát přivítal doma soupeře z Považské Bystrice.

Z obou stran se hrál technický a kombinační fotbal, ale ze začátku více na úkor střelby a bez zakončení akcí. Nebezpečněji vypadala jen hlavička hostů z 12. minuty, která šla těsně nad.

A ve 34. minutě zahodila Považská Bystrica velkou tutovku, když po akci a centru z levé strany přišel volej z blízka, ale jen vedle.

Na konci první půle to zkoušel obstřelem domácí Holík, ale těsně nad. Před koncem poločasu však předvedli Hanáci přesnou křídelní akci s přihrávkou pod sebe, kterou z jedné umístil do sítě Holík.

close info Zdroj: SK Hanácká Slavia Kroměříž zoom_in Fotbalisty Kroměříže posílil Dominik Kříž z druholigového Varnsdorfu.

Druhá půle přinesla více vzruchu a útočných akcí. Ve 47. minutě mohli hosté vyrovnat, ale na brankové čáře skvěle zachránili obránci. Hned vzápětí měl gól na hlavě domácí Dočkal, ale mířil nad.

Pak prováhal šanci Koryčan. V 51. minutě hosté ze Slovenska vyrovnali po velké chybě v domácí obraně.

Vrátit vedení Hanákům mohl opět Dočkal, ale míč nastřelený do vápna Cupákem umístil z blízka opět jen nad. Velkou šanci měl i Koryčan, ale gólman vyrazil nohou.

Kroměřížští měli více možností ke skórování, zasloužené vítězství jim nakonec zajistil přesnou hlavičkou k tyči Kopečný.

„Pro diváky to byl dobrý zápas s těžkým soupeřem. Pro nás to byla velice dobrá prověrka. Tým je na vrcholu tréninkového úsilí. Jsem rád, že kluci utkání zvládli nejen kondičně, ale i výsledkově. Ani po herní stránce to nebylo špatné. Hlavně po změně stran jsme si dokázali vytvářet šance, které měl ale i soupeř,“ dodal Dobeš.

Jeho tým zakončí letní přípravu v pátek, kdy od osmnácti hodin vyzve doma béčko Zbrojovky Brno.