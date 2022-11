„Jsem moc rád, že jsme utkání zvládli za tři body. Klukům musím za výkon poděkovat. Je na nich vidět, že sezona je dlouhá, po náročném podzimu toho mají už dost. Samozřejmě na to se nevymlouváme, protože všechny mančafty to mají stejné, ale s Frýdkem to pro nás bylo hodně složité. Soupeř nehrál vůbec špatně. Chodil do rychlých protiútoků, měl tam i pár nebezpečných situací,“ říká kroměřížský trenér Bronislav Červenka.