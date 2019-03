Druhý tým MSFL se tak na start jarní části sezony dobře naladil.

„Hra měla celkem úroveň. Soupeř byl sice oslabený, ale to my neřešíme. Kluci to zvládli,“ pochvaloval si domácí trenér Bronislav Červenka.

Kroměříž vstřelila všechny branky po pohledných akcích, které končily střelami uvnitř šestnáctky. Skóre otevřel Krhut, pak se dvakrát prosadil Masař.

„Na hře soupeře bylo vidět, že mu scházeli čtyři hráči ze základní sestavy. Byl malinko oslabený, takže nás neprověřil tak důkladně, jak jsem čekal. V naší hře ale byly dobré věci. Byl jsem spokojený s výkonem i s přístupem. Kluci hráli hodně zodpovědně,“ prohlásil Červenka.

V generálce postrádal pouze Zavadila, který přišel do Kroměříže z Táborska, když na podzim hostoval ve Vyškově.

Špílmachr Okleštěk odehrál závěrečných dvacet minut. V pátečním mistrovském utkání proti Frýdku-Místku bude ale připravený.

Přípravný fotbal -

SK HS Kroměříž - FK Kozlovice 3:0 (3:0)

Branky: Tomáš Masař 2, Dominik Krhut