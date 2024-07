Libor Kopl včera 20:29

Bez většiny hráčů z jarního druholigového kádru a pod vedením nového hlavního trenéra Romana Dobeše zahájili v úterý odpoledne letní přípravu fotbalisté Kroměříže. Hanáci po sestupu do MSFL budují nový tým. Nastavili si novou klubovou koncepci, do tří let se chtějí vrátit zpátky do druhé ligy.