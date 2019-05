Do čela tabulky se před konkurenty z Líšně, Petřkovic a Frýdku-Místku znovu vyhoupli fotbalisté Kroměříže. Hanácká Slavia zvládla sobotní utkání v Hlučíně, kde po brankách Kováře, Silného a Matouška zvítězila 3:1 a v pátek doma proti Dolnímu Benešovu bude hájit vedoucí pozici.

Trenér Kroměříže Bronislav Červenka byl po venkovním utkání spokojený nejenom s příznivým výsledkem, ale také výkonem hlavně ve druhém poločase.

„První půle z naší strany ještě nebyla tak dobrá. Začátek byl oboustranně opatrný. Nám se sice povedlo jít po standardní situaci do vedení, ale domácí krásnou střelou skóre srovnali a až do konce úvodní části byli lepším a nebezpečnějším týmem. Nám skvěle vyšel vstup do druhého poločasu. Dali jsme dva góly a zklidnili se. Nakonec naše výhra mohla být i vyšší, ale jsme samozřejmě rádi i za 3:1,“ zhodnotil povedený duel Červenka.

Hanáci po opatrném začátku protivníka zaskočili ve 13. minutě, kdy poslal hosty do vedení Kovář. Hlučín se však snažil a za svoji aktivitu byl zaslouženě odměněný po půlhodině hry. Na 1:1 parádní střelou srovnal Foltyn.

Severomoravanům výstavní rána dodala kuráže. Domácí byli až do konce první půle lepší a nebýt hostujícího gólmana Jíchy, mohli po pětačtyřiceti minutách klidně vést. Hlučín však nedokázal příležitosti proměnit, což se mu nakonec vymstilo.

Hanáci se o přestávce zklidnili a druhou půli začali mnohem lépe. Navíc byli krátce po obrátce neskutečně produktivní. Vedení Kroměříži vrátil kanonýr Silný, který se trefil po stříleném centru Oklešťka.

Pro nejlepšího střelce MSFL to byla osmnáctá branka sezony. Silný se podílel i na třetím gólu Hanácké Slavie, když jeho hlavičku po rohu stačil domácí brankář Kodeš pouze vyrazit a neobsazený kapitán Matoušek pohodlně zvýšil na 3:1.

Hráči Hlučína za nepříznivého stavu rezignovali, hosté naopak mohli své vedení ještě navýšit, ale žádnou akci nedokázali přetavit v branku. Litovat nadějných příležitostí ale nemuseli, výhra o dvě branky jim stačila.

„Jsme rádi, jak jsme těžké utkání zvládli. Hlučín má kvalitní mančaft, hlavně v první půl nás potrápil,“ uvedl Červenka.

Jeho tým je znovu první a svoji pozici chce uhájit i v dalším domácím zápase s Dolním Benešovem. Na stadionu v Obvodové ulici se hraje v pátek od osmnácti hodin.

Fortuna MSFL, 25. kolo

FC Hlučín – SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:3 (1:1)

Branky: 29. Martin Foltyn – 13. Marián Kovář, 51. Jan Silný, 57. Tomáš Matoušek

Rozhodčí: Vostřejž – Popelák, Mikyska (Volek)

Žluté karty: Málek, Foltyn (oba Hlučín)

Diváci: 120

Kroměříž: Jícha – Moravec (73. Masař), Zavadil, Matoušek, Jeleček – Krhut, Cupák, Motal, Okleštěk (87. Chytil) – Silný, Kovář (82. Marchuk)