„Kluci podali na jaře asi nejlepší výkon. Od začátku šli za úspěchem. Vytknout jim mohu jenom drobnou nedůslednost ve dvou nebo třech situacích. Jinak jsem rád, že dokáží takto zahrát i proti podobně kvalitním týmům, jakým je Sigma. Opravdu jsme odehráli dobrý zápas. Rozhodly začátky a konce poločasů,“ uvedl kroměřížský kouč, který tabulku ani bodový rozdíl mezi týmy nesleduje.

„Nevím, jak to mají ostatní mančafty, my ale chceme vyhrát každé utkání. Až na konci sezony uvidíme, jak na tom jsme a na jakém místě skončíme,“ zůstává v klidu.

MSFL, 24. kolo -

SK SIGMA OLOMOUC B - SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 2:0 (1:0). Branky: 45.+2 Langer, 53. Buchal. Rozhodčí: Dorušák – Drozdy, Tomanec (Juřička). Žluté karty: Matoušek, Jeleček (oba Kroměříž). Diváci: 140.

Olomouc B: Stoppen – Chvátal, David, Bednár, Sláma – Uriča (72. Piňa), Sedlák, Langer (86. Grečmal), Šíp (64. Galus) – Fiala (46. Buchal) – Yunis. Trenér: Chromý.

Kroměříž: Dostál – Machálek, Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Mlčoch (57. Votava), Matoušek, Cupák, Hroník (57. Plecitý), P. Červenka (67. Surynek) – Lhotecký. Trenér: B. Červenka.

Také béčko Olomouce současný stav nijak zvlášť neřeší. „Ke Kroměříži jsme se po dnešku přiblížili, ale nechtěl bych to moc rozebírat. Do konce máme ještě devět zápasů a soutěž je velice těžká. Každý může porazit každého. Budeme bojovat až do konce,“ slíbil domácí trenér Augustin Chromý.

Očekávaný duel začal velkou šancí lídra z Kroměříže, ovšem Lhoteckého v samostatném úniku vychytal brankář Stoppen. Sigma, v jejímž dresu nastoupili třeba Chvátal, Sedlák či Yunis, se do tempa dostávala postupně.

„První půli jsme měli herně pod kontrolou. Zápas byl vyrovnaný, hrálo se nahoru dolů. Soupeře jsme ale do žádných vyložených šancí nepouštěli,“ uvedl Červenka.

Chvíli před koncem první půle nebyl domácím pro ofsajd uznán gól Fialy, nicméně modří šli přece jen do šatny v poločase s těsným náskokem. V nastaveném čase po faulu Jelečka na Uriču nařídil sudí Dorušák pokutový kop.

Hostující gólman Dostál sice střelu Langera vyrazil, ovšem dorážející domácí hráč se štěstím dopravil míč z těžkého úhlu do sítě.

Krátce po změně stran navíc Sigma udeřila podruhé. Nejdřív v jasné šanci neuspěl Šíp, nicméně brzy nato po rohovém kopu zblízka poslal míč do branky Ukrajinec Buchal.

Jeho premiérový gól v olomouckém dresu dodal domácím větší klid do zbytku zápasu.

„Kluci se za stavu 0:2 snažili, soupeře tlačili. Vytvořili jsme si nějaké momenty ke skórování, ale žádný gól jsme tam nedotlačili. Za nasazení jsme si určitě alespoň jednu branku zasloužili,“ míní hostující trenér, který v nedělním utkání postrádal Sklenáře s Houserem.

Definitivně rozhodnout pak mohl Piňa, ale Dostál jeho střelu po průniku vyrazil.

Na druhé straně se musel v závěru otáčet i Stoppen. Největší příležitost měl Machálek, nicméně na talentovaného gólmana si nepřišel.

„Je to pro nás důležité vítězství. Kroměříž byla velmi fyzicky zdatným soupeřem, což je pro naše mladší hráče složité. V tom nám pomohli starší kluci. Myslím, že na šance jsme nakonec vyhráli, i když v závěru nám tam několikrát skákal míč v šestnáctce a soupeř to mohl asi lépe dohrát. Na druhou stranu jsem věřil, že bychom mohli dát i třetí branku,“ uvedl na klubovém webu Chromý.

„Myslím, že rozhodla první branka, po které jsme si mohli vydechnout. Soupeř více útočil a my jsme mohli s rychlými hráči hrát víc do volného prostoru,“ dodal kouč olomouckého béčka.

Fotbalisté Kroměříže nyní čeká domácí duel s Frýdkem-Místkem. „Věřím, že se zase vrátíme na vítěznou vlnu,“ přeje si Červenka.