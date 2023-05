„Do konce sezony zbývá posledních šest kol a my do každého utkání musíme jít absolutně koncentrovaní a s pokorou. Musíme se oprostit od předcházejících porážek a remíz, všechny duely zvládnout, což platí i pro těžký domácí souboj s Hlučínem,“ říká kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Hanáci podali na Vršavě proti mladému týmu Zlína poctivý a taktický výkon. Ševce díky pozorné obraně nepustili do vážnější šance a nebýt sporné penalty, vyhráli by ve Zlíně s nulou.

„Spokojenost je maximální. Z naší strany to byl velmi obětavý a zodpovědný výkon. Soupeř byl sice více na míči, ale my jsme z kompaktního bloku vyráželi do přečíslení. Hlavně jsme si pomohli standardními situacemi,“ těší Červenku.

Hostům taky vyšlo střídání. Housera, jenž ve 38. minutě otevřel skóre, nahradil Dočkal a právě šikovný forvard dalšími dvěma trefami podtrhl triumf Hanáků.

„Je pravda, že jsme byli víc na míči než soupeř, ale Kroměříž má zkušený tým. Opticky jsme možná měli herně navrch, ale do zakončení jsme se moc nedostávali. Hosté si to pohlídali, my jsme až na penaltu žádnou šanci neměli,“ přiznává asistent trenéra Zlína B David Hubáček.

Nemrava má nulu, Uherský Brod bod. Michalec s Baníkem B zahodil penaltu

Ševci si v souboji krajských rivalů nepohlídali standardní situace, za nedůslednost při bránění tvrdě pykali.

„Hosté si ze hry žádnou příležitost taky nevytvořili, ale zkušeně si počkali na standardky, po kterých udeřili,“ prohlásil Hubáček.

Skóre otevřel ve 38. minutě Houser, jenž se trefil po rohovém kopu. „Zlín má v sestavě mladé a rychlé kluky, byl to fotbal nahoru a dolů. Domácí měli balon víc na noze, ale do nebezpečných situací jsme je nepouštěli. My jsme tam v první půli kromě gólu měli ještě dva zajímavé momenty, které jsme nevyužili,“ líčí Červenka.

Hosté měli většinu druhé půle pod kontrolou. V 68. minutě se navíc krátce po svém příchodu na trávník hlavou prosadil střídající Dočkal a bylo to 0:2.

Čtvrthodinu před koncem ale přišla sporná situace v pokutovém území Kroměříže. Stoper Tiahlo podle sudího Rosického fauloval Silného a nařídil proti hostům penaltu.

Hanáci se sice zlobili, ale verdikt hlavního arbitra nezměnili. „Musím se na to ještě podívat, ale za mě náš hráči čistě vypíchl míč a Honza přes něj přepadl,“ popisuje situaci ze svého pohledu Červenka.

Také podle Hubáčka to byla složitá situace na posouzení. „Je pravda, že hostující hráč nejdříve vypíchl balon, ale pak dojel i Silňase. Takové penalty se dříve moc nepískali. Kdyby ji ale sudí nařídil proti nám, taky bychom byli naštvaní,“ ví dobře mistr ligy s pražskou Slavií.

Míč si na bílý puntík postavil Silný, který přesnou ranou snížil na 1:2.

Kroměříž si ale konec zkušeně pohlídala. V 85. minutě přidal Dočkal třetí gól a zápas definitivně rozhodl.

Hanáci v MSFL uspěli podruhé za sebou a stáhli ztrátu na vedoucí Hlučín. Hlavní aspiranti na postup do druhé ligy se v sobotu utkají na stadionu Jožky Silného. Šlágr jara začíná v sedmnáct hodin. Mladí ševci se už v pátek představí ve Velkém Meziříčí.

MSFL, 28. kolo -

FC TRINITY ZLÍN B – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 1:3 (0:1)

Branky: 75. Jan Silný z penalty - 66. a 85. Jakub Dočkal, 38. Adam Houser. Rozhodčí: Rosický - Kolář, Cieslar (Knecht). Žluté karty: Silný, M. Mlýnek – Cupák, M. Machálek, Mlčoch. Diváci: 245.

Zlín B: Slezák – Polášek (81. Ovesný), Kulíšek, Němeček, Jura – V. Mlýnek (81. Slouk), Švach, M. Mlýnek (89. Petruta), Číž (89. Grygera) – Hartman (89. Trtek), Silný. Trenér: Jelínek.

Kroměříž: Dostál – M. Machálek, Zavadil, Tiahlo, Vyhlíd – Goncalves (89. Mlčoch), Matoušek, Cupák, Houser (65. Dočkal), T. Machálek (90. Jambor) - Chwaszcz. Trenér: B. Červenka.