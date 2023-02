„Jsem spokojený, za mě to byl dobrý zápas. Mně se utkání líbilo. Kluci splnili to, co jsme chtěli. Pozorně bránili, byli aktivní směrem nahoru, kvalitního soupeře presovali. Prostějov, který má ve svém středu ještě víc individualit, nás pořádně prověřil. Nakonec jsme i s trochou štěstím dali jediný gól a vyhráli,“ uvedl kroměřížský trenér Bronislav Červenka.