Vyškovští s druhým celkem podzimní tabulky Moravskoslezské ligy Hanáckou Slavií Kroměříž sehráli dobré utkání. Trenéra Jana Trousila proto trochu mrzí, že neskončilo vítězstvím. „Celý zápas se hrál v naší režii. Měli jsme velké množství šancí. Mrzí mě, že zápas skončil remízou, protože kluci měli být za snahu, pohyb se správnou agresivitou a nasazení odměněni výhrou. Hráli jsme opravdu pěkný fotbal,“ sdělil Trousil po utkání.

Domácí trenér Bronislav Červenka byl spokojený pouze s výkonem v prvním poločase. „To z naší strany ještě mělo nějakou úroveň. Snesl přísnější měřítko. Bylo to vyrovnané utkání. Drželi jsme míč, dobře kombinovali. Soupeř má v sestavě šikovné kluky, takže to byla dobrá prověrka,“ prohlásil kouč Hanácké Slavie.

Vyškov představil v brance novou tvář Martina Šustra a nastoupil se zbrusu novou stoperskou dvojicí František Malár – Daniel Odehnal. Šustr a Odehnal jsou hráči Baníku Ostrava, Šustr chytal ve Vítkovicích, Odehnal to ve Vyškově již zkoušel a Malár přišel ze Znojma.

Vyškov se ujal v zápase vedení, ale domácí výsledek ještě do přestávky otočili. Na 1:1 srovnal záložník Cupák, obrat završil kanonýr Silný, jenž s přehledem proměnil pokutový kop.

Po změně stran Hanáci už nebezpeční nebyli a vlastně se jen bránili rychlým výpadům svého třetiligového protivníka. „Dnes už jsem po hráčích chtěl, aby se obrázek hry už blížil tomu, co chceme hrát. Tedy hodně křídelních akcí, vysoko útočící beci. Kluci to docela dobře plnili. Během uplynulých čtrnácti dnů jsme hodně zapracovali ve středové řadě. Chceme, aby to nebyli tři borci nahoře a tři dole, ale aby v tomto prostoru dokázali zakládat útoky a eliminovat rychlé brejky soupeře. Teď v tom vyniká zejména Michal Jeřábek,“ chválil Trousil.

Ten připustil, že i při tvrdé fyzické zimní přípravě už sleduje i herní projev týmu. Musím říct, že proti velmi silnému soupeři, který je v tabulce druhý, byl obrázek hry velmi dobrý. Sestava se nám pomalu začíná rýsovat. Z tohoto pohledu jsem spokojený, ale to neznamená, že teď už budeme jen ladit. Pořád je před námi ještě měsíc přípravy, takže ještě minimálně čtrnáct dnů to budou objemové tréninkové dávky. A v posledních čtrnácti dnech už chceme najít tu sestavu, ve které budeme hrát ligu,“ upřesnil své plány vyškovský lodivod.

Kroměřížský kouč má o čem přemýšlet, protože poločasové změny v sestavě domácím spíše uškodily. „Druhá půle z naší strany nebyla tak uhlazená. Bylo tam hodně ztrát, měli jsme problémy s hrou soupeře. Hlavně stopeři nepokryli hostující útočníky a po hrubé chybě v šestnáctce jsme inkasovali gól,“ uvedl Červenka.

Jeho tým po změně stran až tolik nebezpečný nebyl, Hanáci se spíše bránili nebezpečným výpadům třetiligového protivníka. „Druhý poločas už se mi moc nelíbil,“ přiznává Červenka, který téměř celé utkání šetřil zraněného kapitána Matouška. Opora zadních řad Kroměříže se na hřiště dostala až v závěrečných deseti minutách.

Nepřesvědčivý dojem ze zápasu ale nevymazala. „Budu s muset s kluky promluvit. Nejsem úplně spokojený s přístupem a zápalem. Zaujetí není takové, jaké bych si představoval,“ říká zkušený kouč, který by rád mužstvo vhodně doplnil. „Odešlo pět kluků, přišli dva hráče. Oslabení je citelné. Někoho potřebujeme ještě získat,“ dodává Červenka.

Jeho tým se v dalším týdnu utká s druholigovými Vítkovicemi.

Přípravný fotbal -

SK Hanácká Slavia Kroměříž – MFK Vyškov 2:2 (2:1)

Branky Kroměříže: Michal Cupák, Jan Silný z penalty - Jeřábek, Klesa.