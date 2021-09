„Když jsem viděl předcházející zápasy soupeře, žádný tým si proti němu nevytvořil tlak nebo nějaké velkém šance. I z tohoto důvodu jsem moc rád, že jsme utkání zvládli,“ přidal spokojeně.

Podle Červenky stál sobotní zápas hosty méně sil, než čekali. „Tempo hry hlavně ve druhém poločase nebylo moc velké, spíš to byla taktická bitva,“ uvedl.

Slovácký celek doma ve třetí lize prohrál poprvé od 16. listopadu 2019, kdy neuspěl s Baníkem Ostrava B. Letos vyšel bodově naprázdno vůbec poprvé.

„Prohra jednou musela přijít. Soupeř nám dal jeden gól, my žádný, což rozhodlo. Tentokrát bych byl spokojený i s bodem. Kluky musím zase pochválit bojovnost, nasazení. V posledních dvaceti minutách jsme Kroměříž zatlačili, branku jsme ale nedali,“ uvedl kouč ČSK Martin Onda.

Klíčová chvíle přišla ve 27. minutě. Po rychlém brejku a centru Červenky z levé strany uklidil balon do sítě Sklenář.

„Pro nás to bylo nepříjemné, protože se stalo přesně to, co jsme nechtěli, když jsme při jedné akci přišli o balon a udělali snad čtyři chyby po sobě,“ posteskl si Onda.

Do té doby se totiž na trávníku neudálo mnoho zajímavého. „Věděli jsme, co bude Kroměříž hrát, takže podle toho jsme také nastoupili. Nechali jsme je vzadu vyblbnout, přihrávat. Postavili jsme se tak, aby se nedostávali do nebezpečných věcí, což se nám dařilo. Hosté sice měli opticky více ze hry, většinou se ale odehrávalo na jejich půlce,“ říká Onda.

S tím souhlasí i Červenka. „Soupeř má dobře zorganizovanou defenzivu, zodpovědně brání v deseti lidech, takže je těžké se tam kombinací dostat. Domácí byli zalezlí, čekali na naše chyby. Naštěstí jsme jim poměrně brzy dali gól, což nám pomohlo,“ ví kroměřížský kouč.

Hanáci si první možnost ke skórování vypracovali v 11. minutě, ale Surynek proti Jíchovi neuspěl.

Pojistit vedení mohli Houser s Jelečkem, oba však mířili vedle. „Zápas jsme mohli zlomit už v prvním poločase,“ míní Červenka.

Broďané v úvodní části zahrozili jen hlavičkou Lorence do připraveného Dostála.

Ani druhá půle nebyla o moc záživnější. „Chtěli jsme být trpěliví. Mysleli jsme si, že máme na to, abychom v závěru utkání buď vyrovnali nebo jej otočili,“ říká Onda.

Ani Hanáci se ale nikam nehnali, spíše drželi balon na vlastní polovině a vyčkávali.

„Soupeř byl do pětasedmdesáté minuty zalezlí, čekal na své půlce. Bylo to takové zvláštní. Čekali jsme, když nás začne honit, presovat, tlačit,“ uvedl Červenka.

Pořádný vzruch přinesla až závěrečná čtvrthodina. „Zápas až po vystřídání dostal větší náboj,“ míní hostující trenér.

Oba týmy několikrát zahrozily. Broďané sahali po vyrovnání po centrech ze strany, Hanáci zase chodili do otevřené obrany, ale žádné přečíslené nevyřešili.

„Ve druhé půli jsme hru vyrovnali, v závěru jsme měli více sil. Bohužel slušné možnosti jsme nevyužili. Jednou jsme nebyli důrazní, podruhé jsme nezavřeli zadní tyč,“ mrzelo Ondu.

Poslední minuty a hlavně nastavení provázelo emoce, zbytečné hádky. „Hosté zdržovali, závěr proleželi,“ míní Onda.

Na to ale porážku nesváděl. „Soupeři musíme pogratulovat, vyhrál zaslouženě. Pokud nedáme gólů, těžko můžeme pomýšlet na body. Prostě jsme udělali chybu a prohráli,“ dodal smutně.

Oba třetiligové rivaly čekají v týdnu dva zápasy. Uherský Brod jede do Ostravy a Velkého Meziříčí, Hanáci jedou do Dolního Benešova a pak doma přivítají Olomouc B.

MSFL, 6. kolo -

ČSK Uherský Brod – SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:1 (0:1)

Branka: 27. Sklenář

Rozhodčí: Denev – Havlín, Soukal (Šišma)

Žluté karty: Malenovský, Váňa, Šmatelka – Lhotecký, Votava

Diváci: 360

Uherský Brod: Jícha – Flasar, Vrága, Pavlíček, Lorenc, Nevařil - Michalec (62. Mančík), Malenovský (75. Váňa), Venený (75. Šmatelka), Gettler (62. Jaroněk) – Josefík. Trenér: Onda.

Kroměříž: Dostál – Matoušek, Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Machálek, Cupák, Houser, Sklenář (75. Lhotecký), Červenka (79. Plecitý) - Surynek (75. Lhotecký). Trenér: Červenka.