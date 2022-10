Lídr soutěže ale závěr stejně jako před týdnem doma proti Zlínu B nezvládl a podruhé za sebou zaváhal.

„Bohužel jsme neuhlídali standardky soupeře, který nám z nich dal tři branky. Nebyli jsme také produktivní ani dostatečně agresivní v zakončení či defenzivní práci, proto jsme zápas nedovedli do bodového zisku a prohráli,“ povzdechl si kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

MSFL, 12. kolo -

FC HLUČÍN – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 4:3 (1:1)

Branky: 38. a 50. Plesník, 63. Moučka, 90+1. Ptáček – 41. Plecitý, 69. Matoušek, 87. Chwaszcz. Rozhodčí: Proske - Bebenek, Jurajda (Šalata). Žluté karty: Plesník, Tomšů, Putyera, Smékal – Matoušek. Diváci: 235. Kroměříž: Dostál (13. Lebánek) – Mlčoch (59. P. Červenka), Zavadil, Tiahlo, Jeleček - Vyhlíd (74. Jambor), Matoušek, Cupák, Houser (74. Surynek), Plecitý (59. Sedlák) – Chwaszcz. Trenér: Červenka.

Přitom Hanáci si na přemožitele Plzně věřili. „Zápas byl dlouho vyrovnaný, domácím ale postupem času začal docházet trošku dech, ubývat síly, což je ale logické, protože i když utkání s prvoligovým týmem vyhrajete a jste v euforii, zápas vám stejně vezme spousty sil, což se i v tomto případě potvrdilo, bohužel jsme toho na konci nevyužili, což mě mrzí nejvíc,“ štve Červenku.

Úvod sobotního zápasu poznamenalo vážné zranění hostujícího gólmana Dostála. Opora Kroměříže inkasovala po centru úder do hlavy. Trávník opouštěla na nosítkách s rozbitou hlavou a otřesem mozku. „Pro nás to byla nepříjemná komplikace, ale hlavní je, aby byl Dosty brzy v pořádku a nic vážného se mu nestalo, protože to byla obrovská rána,“ říká Červenka.

Do branky šel nerozcvičený náhradník Lebánek, který ale za obdržené góly nemohl.

Domácí byli v úvodu střetnutí živější. Triumf nad účastníkem Ligy mistrů je povzbudil, ale do vyložené šance se v úvodní půlhodině nedostali.

Skóre otevřel po rohovém kopu přesně hlavičkující Plesník. Soupeř ale na inkasovanou branku rychle zareagoval a výsledek ještě do přestávky srovnal. Krásně se trefil Plecitý.

Hanáci v tu chvíli hru vyrovnali a výsledek mohli ještě v první půli otočit, ale Cupáka v samostatném úniku vychytal domácí gólman Lapeš.

„Soupeř byl na začátku živější, měl tam víc věcí, nebezpečných momentů, zato my jsme byli pomalí a nepřesní,“ uvedl Červenka.

Hlučín byl také produktivní. V 50. minutě se po další standardní situaci prosadil hlavou nepokrytý Plesník a bylo to 2:1.

„Za tohoto stavu jsme šli tři na jednoho obránce, ale vyřešili jsme to špatně. Místo toho abychom vyrovnali, tak jsme za dvě minuty dostali třetí gól,“ štve hostujícího kouče.

Střela Moučky zpoza vápna zapadla přesně do levého spodního rohu Lebánkovy brány.

Hanáky další inkasovaný gól vybudil k lepšímu výkonu, zvýšené aktivitě. Kroměříž vrátil do hry kapitán Matoušek, jenž po standardní situaci a tečované střele snížil na 3:2.

Zápas ale teprve gradoval. Chwaszcz v závěru po další standardce hlavou srovnal na 3:3 a v tu chvíli bylo utkání otevřené.

„Smutné je, že jsme měli Jamborem vyloženou šanci, když šel sám na brankáře, ale vyřešil to špatně. Místo střely volil přihrávku pod sebe a soupeř z následného protiútoku vybojoval roh a z něho dal čtvrtý gól,“ popisuje Červenka.

Jeho tým zlomil Ptáček, který zajistil Hlučínu výhru 4:3 a posun na druhé místo v tabulce Hanáci zůstávají v čele, jejich náskok se smrskl na tři body. Za týden v pátek hostí doma Vrchovinu.