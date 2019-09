Fotbalisté Kroměříže po dvou těsných porážkách v MSFL zase zabrali. Hanácká Slavia vydřela výhru v Novém Městě na Moravě, kde skolila dosud neporaženou Vrchovinu 3:1. Domácí tým ve vyhroceném duelu dohrávali bez vyloučeného Kamila Skalníka, i tak to byl pro hosty mimořádně těžký zápas.

Fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž. Ilustrační foto | Foto: pro Deník Jan Zahnaš

„Věděl jsem, že to bude obrovsky těžký zápas. Bylo by špatné, kdybychom neuhráli body. Nakonec jsme to zvládli, ale byl to boj,“ přiznal hostující trenér Bronislav Červenka.