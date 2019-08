„Odehráli jsme velmi špatné utkání, jedno z nejhorších pod mým vedením. Soupeř byl lepší a zaslouženě zvítězil. Nás podržel ještě brankář, který chytil Uničovu tři tutovky,“ uvedl zklamaný kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Z aspiranta na postup do druhé ligy se tak rázem stává otloukánek. Pokud se Hanáci rychle neproberou, mohou mít problémy.

„Bohužel výsledky jsou zatím špatné. Body začneme sbírat jedině tehdy, když budeme zodpovědní. Každý musí začít sám u sebe. Od svého výkonu, své hry. Když se zlepší přístup, začneme znovu vyhrávat,“ věří Červenka.

Bývalý ligový středopolař u mužstva zatím nevidí poctivost a snahu porvat se o co nejleší výsledek. „Neděláme to, co máme. Přijde mi, že na sebe nejsme přísní a nároční, že kluci jsou hlavami úplně někde jinde, mimo hřiště, a to se mi nelíbí,“ říká Červenka.

Hanákům se nedaří v obranné fázi, ani směrem dopředu nejsou tak nebezpeční jako v prvních svou kolech. „Z naší strany to je pomalé, upravované a nepřesné,“ přiznává kouč Kroměříže.

Naopak Uničovští vstoupili do utkání výborně a svého soupeře přehrávali. Svoji převahu zužitkovali ve 21. minutě, kdy se trefil Patrik Strnad, který nastoupil v letošní sezoně poprvé v základní sestavě.

„První poločas jsme odehráli skvěle a zaslouženě jsme jej vyhráli,“ začal hodnocení uničovský kouč Dušan Žmolík.

Domácím to v úvodní části vůbec nešlo. „První poločas byl od nás velmi špatný,“ přiznal Červenka.

Ve druhé půli se ale domácí zvedli. „Začali nás přehrávat. My jsme sice chodili do brejkových situací, ale neproměnili jsme je,“ popisoval průběh utkání Žmolík.

Vzhledem k obrazu hry se rozhodl poslat na hřiště dorostence Tomáše Macháčka. „Začali jsme propadávat ve středu hřiště a potřebovali jsme tam čerstvého hráče. Tomáš s námi trénuje každý trénink a víme, že je skvělý fotbalista. Čeká na svoji příležitost, kterou teď dostal a minutáž, kterou odehraje, je pro něj zkušeností,“ přidal hostující kouč pohled na mladého hráče.

A byl to skvělý tah. Macháček byl na hřišti přesně tři minuty, když si navedl míč a slabší nohou jej poslal z vápna do sítě. „Dostal jsem míč, rozhlédl jsem se doleva a viděl jsem, že si nemám s kým narazit, tak jsem se otočil, navedl balón a vystřelil. Je to nepopsatelný pocit a strašná euforie,“ popisoval hrdina svoji první branku v MSFL.

Uničov se ale poté bál o výsledek. Kroměříž měla v poslední čtvrt hodině tlak a ten vyústil tři minuty před koncem ve snížení z kopačky Silného. „Spadlo to tam někomu z našich na ruku a byla z toho penalta. Nebylo nám úplně nejlíp, protože jsme věděli, že měli nápor a dělali nám problémy,“ přiznal Žmolík.

Jinak domácí příliš nebezpeční nebyli. „Ve druhém poločase jsme srovnali hru, i za nepříznivého stavu jsme se snažili hrát a zápas zdramatizovat. Nějaké šance jsme měli, ale finální řešení bylo špatné,“ uvedl Červenka.

Závěr si už uničovští pohlídali a díky výhře se posunuli do čela tabulky třetí ligy. Prvenství i svoji neporazitelnost budou hájit příští neděli proti béčku Sigmy Olomouc. Kroměříž jede na Vrchovinu, kterou už v úterý čeká pohárový duel se Slováckem.

SK Hanácká Slavia Kroměříž – SK Uničov 1:2 (0:1)

Branky: 88. Silný z penalty – 21. Strnad, 75. Macháček

Rozhodčí: Mayer – Zaoral, Volek (Juřička)

Žluté karty: Matoušek, Fládr, Kofroň – Bača, Hapal

Diváci: 234

Kroměříž: Kofroň – Matoušek, Zavadil, Hloch, Jeleček – Machálek (57. Mlčoch), Pančochář (57. Chytil), Cupák, Fládr (77. Marchuk), Kovář - Silný. Trenér: Bronislav Červenka.

Uničov: Uvízl – Koutek, Bala, Můčka, Seibert - Svoboda (72. Macháček), Ambrozek (90. Vasiljev), Bača - Vichta (67. Hapal), Komenda, Strnad (60. Krč). Trenér: Dušan Žmolík.