Tohle je krásná hříčka osudu, nádherná shoda náhod. Fotbalisté Kroměříže po dlouhých devatenácti letech ovládli MSFL a postup do druhé ligy stejně jako v roce 2004 definitivně stvrdili ve Frýdku-Místku, kde v sobotu stejně jako tehdy zvítězili těsně 1:0 a po bezbrankové remíze druhého Hlučína se Zlínem B mohli začít s oslavami.

Fotbalisté Kroměříže ovládli MSFL a po 17 letech si zahrají druhou ligu. Foto: SK Hanácká Slavia Kroměříž | Foto: SK Hanácká Slavia Kroměříž

„Všichni prožíváme nádherné okamžiky štěstí. Ještě nám ani nedošlo, čeho jsme dosáhli,“ hlásil půl hodiny po utkání do telefonu nadšený kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Strůjce úspěchu, který Hanáky vede pět let, byl po výhře ve Frýdku hodně naměkko.

„Je fantastické, co kluci dokázali,“ prohlásil. „Po minulé sezoně, kdy nám to uteklo mezi prsty a bylo těžké mobilizovat síly na další sezonu ve třetí lize, kluci ukázali charakter, velkou morální sílu. Prošli jsme si si hroznými skoky. Od euforie, po zklamání, pokles formy. Kluci se ale nejhorším období, kdy si všichni mysleli, že je po nás, neuvěřitelně zvedli a v závěru sezony zápasy zvládali. Je to pro ně zasloužená odměna,“ říká.

V táboře Hanáků po závěrečném hvizdu sudího Tomance zavládla obrovská euforie. I když hosté neměli nachystané šampaňské, postupová trika, triumf v MSFL si i díky dlouhé cestě domů náramně užili.

„Nemám tyto věci rád, takže jsme neměli nic nachystané. Slavit budeme spontánně, nejvíc po posledním domácím zápase,“ uvedl.

Kroměříži k předčasnému triumfu pomohlo zaváhání Hlučína, který doma pouze remizoval se Zlínem B 0:0.

„Znali jsme poločasový stav a díky vedoucímu mužstva Jirkovi Frkalovi věděli výsledek z Hlučína i chvíli před koncem. Jelikož se ve Frýdku nastavovalo šest minut, mohli jsme hned začít slavit,“ líčí Červenka.

Bývalý záložník Zlína, Drnovic, Baníku či Uherského Hradiště zažil úspěchy už jako hráč. Ve sbírce má třeba titul s Interem Baku v ázerbájdžánské lize, nyní se prosadil i jako hlavní trenér.

O tom, že by vedení klubu postup do druhé ligy odmítlo, nepochybuje. „To už bych nebyl trenérem Kroměříži,“ tvrdí s úsměvem.

„Všichni v klubu jsme byli nastavení na to, abychom soutěž vyhráli. Vedení nás k tomu vedlo, tlačilo. Byli jsme pod tlakem, ale ustáli ho,“ těší Červenku.

Jeho tým výtečně zvládl i náročnou šichtu ve Frýdku, gólem ve 41. minutě rozhodl Houser.

„Neměli jsme to tam v žádném případě jednoduché,“ říká hostující kouč.

„Domácí vstoupili do utkání velice dobře. Nějakých pět nebo sedm minut byli více na balonu, dobře kombinovali. My jsme se ale postupem času chytli, převzali otěže utkání do vlastních rukou a měli spoustu šancí,“ líčí Červenka.

Hanáci nevyužili tři gólové hlavičky do prázdné branky, domácí gólman pak fantasticky zneškodnil i dorážku zblízka. „Měli jsme tam i další momenty. První poločas klidně mohl být 3:1 nebo 4:1 pro nás,“ míní.

Chvíli před přestávkou se prosadil pouze Houser. Favoritovi patřil i začátek druhé půle, pojistku v podobě druhé branky ale nepřidal a zbytkem utkání se spíše protrápil.

„Měli jsme tam tři momenty, po kterých jsme mohli zápas rozhodnout a uklidnit se. Bohužel jsme nic nevyřešili a od nějaké 65. minuty přišla obrovská nervozita, křeč. Soupeř vsadil vše na jednu kartu, útočil, dostal nás pod tlak,“ popisuje Červenka.

„Frýdek hrozil ze standardních situací, nákopu. Všechny momenty jsme ale ustáli a zápas dovedli do vítězného konce,“ oddechl si.

Pak začaly kroměřížské oslavy, které potrvají hodně dlouho. Hanáci jsou znovu druholigoví a těší se na souboje s Opavou, Duklou Praha, Příbramí, Jihlavou či Vyškovem.

MSFL, 32. kolo -

FK FRÝDEK-MÍSTEK - SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 0:1 (0:1)

Branka: 41. Houser. Rozhodčí: Tomanec – Svoboda, Drozdy (Volek). Žluté karty: Obuch, Rubý, Massaniec, Kostka, Konečný - Vyhlíd, Jambor. Diváci: 306.

Frýdek-Místek: Prokel – Kostka, Blejchař, Massaniec, Nevřela (76. Kohut), Janjuš (59. Barkov), Obuch, Němec D. (46. Zupko), Střelec, Martiník (69. Konečný), Rubý.

Kroměříž: Dostál – Zavadil, Tiahlo, Cupák, Machálek, Houser (89. Votava), Matoušek, Jeleček (70. Mlčoch), Vyhlíd, Chwaszcz, Jambor (77. Dočkal).