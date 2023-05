Udělali další důležitý krok ke splnění vytouženého cíle, k postupu do druhé ligy. Fotbalisté Kroměříže zvládli těžkou šichtu na Vrchovině. Na hřišti sestupem ohroženému týmu sice po 23. minutách prohrávali 0:2, ale výsledek dvěma trefami Chwaszcze a jedním gólem Housera otočili na 3:2 a nakonec vezou domů vydřené tři body.

Útočník Kroměříže Šimon Chwaszcz dvakrát skóroval i proti Vrchovině. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Věděl jsem, že to bude obrovsky těžké utkání, což se potvrdilo, ale nakonec jsme ho zvládli, byť jsme měli i štěstí. Za výhrou jsme si ale stejně jako soupeř šli, rozhodně nám nespadla do klína. Bylo to vydřené,“ říká kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Mužstvo chválil za velkou bojovnost i enormní nasazení. „Jsem rád, že to kluci za stavu 0:2 nezabalili. Bylo to pro ně nesmírně náročné otáčet. Po pětadvaceti minutách nám asi moc lidí nevěřilo, přesto to zvládli. I tak se ale pro příště musíme poučit z chyb a z dalších věcí, protože ne všechno bylo ideální a nemůžeme pořád jenom dotahovat a otáčet,“ uvědomuje si Červenka.

Hanáci po výhrách nad Hlučínem a v Uherském Brodě narazili v MSFL na dalšího protivníka, který hraje o záchranu.

„Vrchovina má soudržný, bojovný tým. Spousta týmů proti ní měly problémy. A i když nakonec vyhrála, zápas pro ně byl stejně jako pro nás dost náročný,“ říká.

Lídr MSFL ale vstoupil do utkání v Novém Městě na Moravě aktivně, sebevědomě, slušně. Favorizovaní hosté si v úvodu vypracovali tři nebezpečné situace, ale skórovat nedokázali. „Počínali jsme si laxně, bez agresivity. Místo střely jsme volili nahrávku,“ štvalo Červenku.

Ve 20. minutě si dal navíc stoper Zavadil vlastní gól. Zkušený stoper ve skluzu poslal špičkou kopačky míč z deseti metrů přesně k tyči. „Inkasovaná branka nás srazila,“ přiznává hostující trenér.

Vzápětí navíc po průnikové přihrávce udeřil Jícha a bylo to 2:0. „I když jsme začali slušně, celkově start byl hrozný . Naštěstí jsme do přestávky dokázali alespoň snížit,“ uvedl Červenka.

Kontaktní branku zaznamenal Chwaszcz. Vrchovina ale na konci první půle ještě zahrozila, klidně mohl odskočit na 3:1. „Za tohoto stavu bychom to měli dvakrát tak těžší,“ ví dobře bývalý ligový fotbalista.

Hanáci ale složitou chvíli přečkali a v úvodu druhé půle skóre srovnali. Zápas byl ale i za nerozhodného stavu 2:2 bojovný, stále otevřený.

„Domácí hráli jednoduše, všechno tlačili nahoru, do naší šestnáctky. Opravdu byli nebezpeční. V obranné fázi jsme to měli hodně těžké, klukům scházelo větší sebevědomí,“ přiznal Červenka.

Favorita zachránil Chwaszcz. Nejlepší střelec třetí ligy po průniku po levé straně šťastným gólem přes obránce otočil výsledek na 3:2.

Hosté se pak zatáhli a těsné vedení ubránili. Ve zbytku utkání ale mohly skórovat ba týmy. „Byl to spíš boj, ale byly tam momenty, kdy jsme třikrát zablokovali dorážku nebo nedotáhli nějaký brejk. Zápas mohl dopadnout dobře pro nás i soupeře, nakonec jsme byli šťastnější,“ oddechl si Červenka.

Jeho tým nyní čekají doma Hranice.

MSFL, 30. kolo -

SFK VRCHOVINA – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 2:3 (2:1)

Branky: 20. Zavadil vlastní, 23. M Jícha - 33. a 68. Chwaszcz, 54. Houser. Rozhodčí: Drozdy - Svoboda, Kostelník (Peřina). Žluté karty: Šmída, Ráliš, Sytař, Matulka, Duda – Houser, Dočkal. Diváci: 215.

Kroměříž: Dostál – Vyhlíd (86. Mlčoch), Zavadil, Tiahlo, Jeleček (62. Dočkal) – Goncalves (86. M. Machálek), Matoušek, Cupák, Houser, T. Machálek (46. Jambor) – Chwaszcz (90+3. Surynek). Trenér: B. Červenka.