Fotbalisté Kroměříže poprvé v sezoně doma klopýtli. Hanácká Slavia ve šlágru 7. kola MSFL podlehla olomoucké rezervě 0:2. Za výhrou nasměroval hosty sedm minut před poločasem Langer a tři body pečetil stejnou dobu před závěrečným hvizdem Šíp.

Fotbalisté Kroměříže (žluté dresy) podruhé v sezoně vyšli střelecky i bodově naprázdno. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Klukům ani přes prohru nemohu moc co vytknout. Pracovali, makali, snažili se. Zápas byl vyrovnaný, až do konce otevřený. Bylo to prvním gólu, který dal bohužel soupeř. My jsme to Olomouci usnadnili tím, že jsme neproměnili vyložené šance. Bod by byl příjemnější, ale někdy taková utkání, že se hraje dobře a nedají se branky, prostě jsou,“ povzdechl si domácí kouč Bronislav Červenka.