Šance na triumf v MSFL není velká, přesto fotbalisté Kroměříže až do posledního kola budou hrát o postup do druhé ligy. Hanácká Slavia totiž zvládla utkání ve Velkém Meziříčí, kde i bez stoperů Matouška a Zavadila zvítězila přesvědčivě 5:2 a před závěrečným zápasem s Vrchovinou ze třetího místa ztrácí na vedoucí Frýdek-Místek tři body.

Fotbalisté Kroměříže (ve žlutých dresech). Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Kolísek

„Jsme rádi, že jsme těžké utkání zvládli. Budeme bojovat až do konce. Chceme sezonu zakončit výhrou a získat co nejvíce bodů. Uvidíme, na co to nakonec bude stačit,“ uvedl kroměřížský trenér Bronislav Červenka.