Trenér Hanáků Roman Dobeš zůstává i přes závěrečný nezdar v klidu.

„Zápas jsme nebrali jako generálku, ale spíš poslední test formy či výkonnosti

jednotlivých hráčů. Samozřejmě z výsledku nejsme nadšení, na druhé straně to pro nás byl velice poučný zápas s kvalitním soupeřem, který nás posune zase o kousek dál,“ věří Dobeš.

Přípravný fotbal -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – FC ZBROJOVKA BRNO 2:4 (0:3)

Proti rezervě Brna, která v létě po postupu do MSFL všechny přípravné zápasy vyhrála, postrádal pouze zraněného středopolaře Cupáka. Zda klíčový záložník stihne první mistrovský duel, není jisté.

„Uvidíme, jak na tom bude příští týden. Rozhodne se asi až na pátečním předzápasovém tréninku,“ tuší Dobeš.

Další hráči jsou zdraví, nachystaní. Kádr Kroměříže ale uzavřený není.

Jelikož na poslední chvíli padl příchod krajního obránce Kopečného, který dal po konci v Opavě přednost druholigovému Zlínu, hledá vedení Hanácké Slavie jiné hráče.

„Samozřejmě nás to mrzelo, ale jeho rozhodnutí jsme pochopili. Zůstal ve druhé lize, šel do většího klubu. My ale potřebujeme posílit hlavně střed hřiště, kde máme na tři pozice pouze tři hráče,“ upozorňuje Dobeš.

O základní sestavě stále jasno nemá, pro podzimní část ale počítá se všemi borci v kádru.

„Pro mě je důležitý každý hráč a je jedno, jestli příští sobotu bude v základní sestavě nebo nastoupí až v průběhu utkání,“ zdůrazňuje.

Kvůli dlouhému disciplinárnímu trestu bude Kroměříži dlouho chybět kapitán Matoušek, šanci dostanou jiní hráči.

Proti juniorce Zbrojovky se ale moc neukázali.

Hosté na stadionu Jožky Silného vedli po prvním poločase už 3:0, po přestávce přidali čtvrtou branku.

Domácí stačili porážku pouze zmírnit na přijatelných 2:4. „Měli jsme tam ještě nějaké další šance, akce jsme ale nedotáhli. Problémem byla nepřesná finální fázi,“ říká Dobeš.

Někteří svěřenci se představí i v přípravném zápase béčka Kroměříže s rezervou Zlína. „Nechtěl jsem hráče střídat po poločase, takže kluci, co měli menší minutáž nastoupí i v neděli,“ dodává.