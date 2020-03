Trenér Hanáků Bronislav Červenka si první výhry po zimní přestávce považoval.

„Pro nás to jsou obrovsky důležité tři body. Hlučín je sympatický tým, který bude stoupat vzhůru. V prvním poločase byl nebezpečnější, my jsme byli lepší zase po přestávce. Nakonec jsme zápas jedním gólem překlopili na svoji stranu,“ těší hostujícího kouče, který měl z prvního zápasu po dlouhé zimní přestávce oprávněný respekt. „Nevěděli jsme, co nás v Hlučíně čeká. Ale terén byl na tuto roční dobu velmi dobře připravený,“ pochvaloval si.

Hostům na severu Moravy scházel pouze zraněný Pančochář, Ukrajinec Tiahlo se na trávník dostal až v závěru. „Taky nebyl zcela fit,“ vysvětluje Červenka.

Jeho tým nehrál v prvním poločase až tolik dobře.

„Ztráceli jsme balony ve středu hřiště, proto nebezpečnější soupeř chodil do rychlých protiútoků. Taky jsme před naší šestnáctkou měli několik nedůrazných odkopů, kterými jsme domácím nalily na střely. Jedna naštěstí prolétla kolem naší tyčky, druhou chytil Kofroň,“ popisuje Červenka.

Hanáci v úvodní části zahrozili pouze dvakrát. Střelu Kováře vyrazil gólman Daněk,který si poradil i s dorážkou Marchuka.

Po přestávce už byli kroměřížští fotbalisté vzadu důslednější, soupeře už do vážnějších šancí nepouštěli. Sami hosté po zisku míče podnikali rychlé výpady do otevřené obrany protivníka, v 59. minutě vstřelili vedoucí gól. Daňka překonal prudkou přízemní ranou Patrik Červenka.

Hlučín se ve zbytku utkání snažil urvat alespoň bod, s nakopávanými balony si ale Hanáci věděli rady a všechny situace bez problémů zvládli.

Na druhé straně Kroměříž mohla své vedení ještě navýšit, ale druhý gól hosté nedali. „Škoda, že jsme náskok nepojistili, mohli jsme mít klid daleko dřív. I tak jsme ale závěr ustáli,“ oddechl si Červenka.

Mezi domácími zavládlo po těsné porážce zklamání.

„Chtěli jsme bodovat, bohužel nám to nevyšlo,“ posteskl si trenér Hlučína Marcel Melecký. „První poločas nebyl z naší strany špatný. Dobře jsme kombinovali, měli jsme i nějaké střely, jenomže jsme netrefovali branku, nebo nám je soupeř zablokoval,“ poznamenal kouč.

Po necelé hodině hry se do míče opřel Červenka a křižnou ranou uklidil balon k tyči. „Tato branka nás rozhodila. Přestala nám jít kombinace, nebylo to prostě ono. Hosté hru kouskovali a dotáhli utkání do vítězného konce,“ zakončil zklamaně Melecký.

Kroměříž za týden čeká doma béčko Slovácka.

Fortuna MSFL, 32. kolo

FC Hlučín – SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:1 (0:0)

Branka: 59. Patrik Červenka

Rozhodčí: Macrineanu - Richtár, Kotala (Vlčnovský)

Diváci: 148

Hlučín: Daněk - Wolf, Heiník, Mac (62. Pyclík), Kundrátek – Opatřil (76. Musila), Hudeczek, Rubý, Krejčí – Dydowicz – Padych (84. Štefek). Trenér: Melecký.

Kroměříž: Kofroň – Machálek, Zavadil, Matoušek, Fládr - Cupák, Masař (91. Tiahlo) - Berčík (84. Chytil), Votava (68. Plecitý), Červenka (76. Mlčoch) - Kovář (87. Vasiljev). Trenér: Červenka.