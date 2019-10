Domácí od pohromy uchránil brankář Toman, který v 84. minutě zneškodnil Gomolovy pokutový kop.

„Je to pro nás šťastné vítězství. Soupeř si nezasloužil prohrát. I když jsme ho čtyřicet minut nepustili k naší brance, pak jsme udělali nějaké chyby, po kterých dvakrát skóroval, a tím se celé utkání zlomilo. Druhý poločas byl z naší strany velmi špatný,“ uznal domácí trenér Bronislav Červenka.

Hanáci díky těsné výhře 3:2 poskočili v neúplné tabulce MSFL na třetí místo. Poražení jsou dál s pouhými dvěma body poslední.

Kroměřížští fotbalisté se ale na povinné tři body nadřeli víc, než sami čekali. Přitom páteční duel rozehráli výborně. Skóre v 17. minutě otevřel kanonýr Silný. Domácí forvard se ze šestnácti metrů trefil po zemi přesně k levé tyči.

Vzápětí do stejného místa po nakrátko rozehraném rohovém kopu zamířil také krajní bek Jeleček a Hanáci po přízemních ranách vedli 2:0.

Favorit pak udeřil ještě jednou. Ve 38. minutě se prosadil Fládr a Dolní Benešov se jenom složitě zvedal. Favorit měl i další možnosti ke skórování, ale Silný s Fládrem neuspěli.

Hosté ale na konci první půle neuvěřitelně povstali. Nejprve se z voleje trefil důrazný Gomola a těsně před přestávkou po skrumáži snížil Romaněnko.

Dolní Benešov vycítil šanci a dál favorita trápil. „Druhý poločas jsme odehráli v křeči. V naší hře bylo strašně moc zkažených přihrávek a zbytečných ztrát. Hosté naopak dávali balon rychle nahoru, získávali odražené míče a po centrech a standardních situacích si vytvářeli šance,“ uvedl Červenka.

Odpor houževnatého soka nezlomil Silný ani Masař, jehož dorážka skončila těsně vedle. Další nadějné kontry řešené zpětnou přihrávkou pod sebe zazdili nepřesně střílející domácí hráči druhé vlny.

Na druhé straně domácí tým po hlavičce Pecucha podržel bravurním zákrokem Toman. Domácí brankář se vyznamenal při šanci i střele Býmy Jednadvacetiletý gólman si klíčový zákrok zápasu připsal až v závěru, kdy Gomolovi lapil pokutový kop.

Vysoký útočník Dolního Benešova mohl vyrovnat ještě minutu před koncem, ale hlavou mířil těsně vedle. „Nechci shazovat výkon soupeře, ale sami jsme mu to umožnili. Hosté jednoduše posílali dlouhé balony na vysoké hráče a tím s vytvářeli šance. My jsme je nedostupovali, špatně jsme bránili. Bohužel jsme dovolili soupeři, který se čtyřicet minut nedostal k naší brance, tolik šancí, co jiným mančaftům za dva tři zápasy a to je pro mě hrozně smutné. Defenzivní práce fungovala opravdu velmi špatně,“ přiznal Červenka.

Hanáci těsné vedení uhájili a podruhé výhře v řadě se drží v tabulce nahoře. Svoji pozici se pokusí udržet i za týden na hřišti ve Velkém Meziříčí.

SK Hanácká Slavia Kroměříž – FC Dolní Benešov 3:2 (3:2)

Branky: 17. Jan Silný, 20. Tomáš Jeleček, 38. Zdeněk Fládr – 39. Tomasz Gomola, 44. Jan Romaněnko

Rozhodčí: Slabý – Silný, Kotala (Hrůza)

Žluté karty: Jeleček – Býma, Labuda

Diváci: 198

Kroměříž: Toman – Šmerda (65. Marchuk), Zavadil, Matoušek, Jeleček – Machálek (46. Berčík, 84. Mlčoch), Cupák, Pančochář, Fládr (89. Chytil), Masař (74. Votava) – Silný. Trenér: Červenka.

Dolní Benešov: Lasák - Romaněnko, Rychnovský, Moravec, Haas, Karčmář, Trajkovski (70. Labuda), Gebauer, Pecuch, Býma, Gomola. Trenér: Štverka.