Fotbalisté Kroměříže podruhé za sebou hráli v MSFL bez branek. Hanácká Slavia si tentokrát body po remíze 0:0 podělila s domácími Rosicemi. V tabulce je sedmá.

Trenér Kroměříže Bronislav Červenka | Foto: Deník / Libor Kopl

„Lepší by bylo, kdybychom jednou vyhráli a jednou prohráli. To bychom měli o bod víc. Ale tak už to někdy bývá. Bohužel podruhé za sebou jsme nedali gól, na druhé straně zase obranná hra nám funguje. Lepší by ale pro diváky bylo, kdyby zápas skončil 1:1 nebo 2:2,“ ví kroměřížský trenér Bronislav Červenka.