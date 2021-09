Fotbalisté Kroměříže ale nemuseli zahozených příležitostí litovat, zápas v klidu dovedli do vítězného konce. Za týden doma hostí Velké Meziříčí.

Hanáci skvěle bránili, navíc ve velkém počtu hráčů vyráželi do rychlých brejků. Hosty od většího přídělu uchránil gólman Kolenko, který zneškodnil tři nájezdy.

„Pak už jsme měli utkání pevně pod kontrolou,“ tvrdí Červenka. „Hlučín se snažil s výsledkem něco udělat. Tlačil se do šestnáctky, měl i pár náznaků, ale žádnou vyloženou šanci si nevypracoval,“ přidává.

Domácí vstoupili lépe i do druhého poločasu. Brzy dali Matouškem na 2:0 a mohli přidal další branky. Trefil se až v 65. minutě Cupák, od té chvíle nebylo co řešit.

Závěr první půle byl jasně v režii Hanáků, naopak Hlučín se do přestávky do žádné větší šance nedostal.

Zvládli to. Fotbalisté Kroměříže dál prohánějí vedoucí ostravské béčko. Svěřenci trenéra Bronislava Červenky v 9. kole MSFL přehráli nebezpečný Hlučín 3:0 a udrželi se na druhém místě tabulky. Dvakrát se trefil záložník Michal Cupák, jeden gól dal kapitán Tomáš Matoušek, který se trefil znovu po týdnu.

