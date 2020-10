Téměř poločas udržovali dvoubrankový náskok. V závěru od domácího Znojma přišlo snížení, reakce kroměřížských fotbalistů ale byla blesková. Svěřenci Bronislava Červenky tak na jihu Moravy zvítězili 3:1 a minimálně před víkendovými zápasy se dostali na dělenou první pozici MSFL, kterou sdílí s Vyšokvem a Slováckem B.

Fotbalisté Kroměříže v pátek odpoledne sehráli 10. kolo MSFL na půdě Znojma. | Foto: Deník / Radek Štohl

„Utkání bylo kostrbaté z obou stran, příliš kvality se tam neobjevilo. Při přechodu jsme udělali hodně zbytečných ztrát, balon se nám nepodařilo přesně přihrát. Jednou to vyšlo a vstřelili jsme branku na 1:0. Malinko nás to uklidnilo. Soupeř měl zásluhou Davida Štrombacha dvě nebezpečné šance, které zaváněly gólem. Přežili jsme je, do poločasu zvýšili na 2:0," hodnotil úvodní půli hlavní trenér Kroměříže Bronislav Červenka.