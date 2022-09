MSFL, 7. kolo -

FC SLOVAN ROSICE – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 1:2 (0:0)

Branky: 48. Drbal – 70. a 78. Chwaszcz. Rozhodčí: Řezníček - Ehrenberger, Silný (Peřinka). Žluté karty: Novák – Matoušek, Houser, Cupák. Diváci: 315.

Rosice: Zádrapa – Černý, Zezula, Drbal (87. Kozel), Buchta – Kulík, Novák – Sedláček (76. Kotásek), Koláčný (80. Dobrovodský), Selinger (80. Krejčí) – Přerovský.

Kroměříž: Dostál – Vyhlíd, Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Mlčoch (76. Plecitý), Matoušek, Cupák, Houser, Sedlák (76. Červenka) – Votava (64. Chwaszcz). Trenér: Červenka.

„Jsme spokojení s tím, jak jsme obrovsky těžký zápas zvládli. Rosice mají organizovaný, silově výborně připravený mančaft, který při dlouhých míčích dokáže vytvořit tlak na obránce. Do soubojů chodí na 110 procent a když rozhodčí neodpíská faul, vždycky z toho je nějaká šance nebo závar,“ říká kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

V první půli se hra přelévala z jedné strany na druhou, možnosti ke skórování si vypracovaly oba týmy. „Bylo to vyrovnané. Čekalo se, kdo dá první gól,“ uvedl Červenka.

Hanáci hned na začátku druhé půle nezvládli ubránit jeden rohový kop. Domácí stoper Drbal na přední tyč usměrnil míč do sítě a Slovan vedl.

Rosicím narostla křídla, dál bojovala. Hosté to měli těžké, ale stejně jako soupeř si pomohli standardní situací. Střídající Chwaszcz krátce po svém příchodu na trávník hlavou srovnal na 1:1.

Bývalý hráč Zlína, Uherského Brodu či Otrokovic byl klíčovým mužem zápasu. V 78. minutě po dlouhém nákopu gólmana Dostála se prosadil před bránícího hráče a kolem gólmana Zádrapy poslal míč pohotově do sítě.

Hotovo ale zdaleka nebylo. „Domácí v závěru zjednodušili hru. Nakopávali dlouhé míče do naší šestnáctky. Měli opravdu hodně standardek a rohů. Bylo tam dost nebezpečných situací, naštěstí jsme to všechno uskákali a odbouchali,“ oddechl si.

„Posledních patnáct minut byl spíš boj, ale kluci to zvládli,“doal spokojeně.

Fotbalisté Kroměříže tak vyhráli i sedmý letošní mistrovský duel a od pondělí se začnou chystat na středeční televizní pohárový zápas s Baníkem Ostrava.

„Přeji si, aby to byl dobrý zápas. Pokusíme se uhrát co nejlepší výsledek, Baníku chceme cestu za postupem co nejvíc znepříjemnit,“ uvedl Červenka.

Mistr ázerbájdžánské ligy s Interem Baku má k Baníku vztah. V Ostravě totiž působil jako hráč i coby asistent trenéra.

„Je to pro mě jiné než proti jinému soupeři. Sice jsem tam nebyl moc dlouho, spíše to byly půlroční epizody, ale i tak jsem tam něco prožil a některé kluky hlavně z realizačního týmu, jako jsou maséři a fyzioterapeuti dobře znám. Těším se, že je zase uvidím. Snad nepropadneme,“ doufá Červenka.