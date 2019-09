Trenér Hanácké Slavie Bronislav Červenka rozdělil emotivní duel na dvě poloviny. „První poločas byl z naší strany opravdu jednoznačný. Na hřišti jsme absolutně dominovali. Vedli jsme 3:0 a měli další čtyři šance na zvýšení náskoku,“ řekl domácí kouč.

Neuvěřitelnou kroměřížskou herní pohodu povýšil na mimořádný zážitek třemi brankami Silný. Domácí bombarďák otevřel skóre po čtvrt hodině hry. Pak se trefil v polovině první půle a svůj výkon korunoval ve 35. minutě, kdy završil hattrick. „Byl to asi nejlepší poločas pod mým vedením,“ zářil Červenka. „Hráli jsme v pohybu, rychle a předvedli několik nádherných akcí,“ přidal spokojeně.

Hanáci mohli jít překvapivě do kabin s ještě výraznějším vedením, ale Kovář zazdil tři tutovky, kapitán Matoušek orazítkoval břevno a proti Bártovi neuspěl ani Cupák.

Frýdek se pod vedením kouče Pulpita probral až ve druhé půli. Impulzivní trenér už ve 32. minutě stáhl ze hry Varadiho, o poločasové přestávce vystřídal i dalšího ex-ligistu Šumského.

„V kabině jsem apelovali na kluky, aby dál byli aktivní a nenechali se zatlačit, což se bohužel stalo. Nezachytili jsme začátek druhé půle, nepodrželi balon. Soupeř naopak začal hrát a presovat, což nám činilo problémy,“ přiznává Červenka.

Hosté ze severu Moravy se po důrazné domluvě neuvěřitelně zvedli a zápas i díky nádherné ráně Ožvoldy z dvaceti metrů do šibenice a kontaktním gólu Visiće pořádně zamotali. Frýdek měl za stavu 3:2 převahu i šance, na vyrovnání ale nedosáhl. „Ve druhém poločase jsme přestali hrát, soupeř naopak vycítil šanci a krásným gólem se dostal do hry. My jsme si s tím nedokázali poradit,“ uvedl domácí kouč.

Hanákům zkomplikoval závěr kanonýr Silný, který zakopl míč a po druhé žluté kartě se nechal hloupě vyloučit. „Nahoře jsme neudrželi míč, nedokázali jsme ani dotáhnout slušně rozehrané brejky soupeř. Pro nás to bylo opravdu obrovsky náročné. Hosté měli závary, nastřelili tyčku. Přežili jsme spoustu rohů a dalších standardních situací,“ přiznává Červenka.

Kroměříž ale náskok i s pořádnou porcí štěstí ubránila. Odpor soupeře utnula čtvrtá trefa Jelečka. Závěr byl opravdu infarktový. Konec jsme dohrávali opravdu na krev,“ dodává Červenka.

Hanáci se pokusí na triumf s Frýdkem-Místkem navázat v sobotu doma proti vedoucímu Blansku.

Fortuna MSFL, vložené 17. kolo

SK Hanácká Slavia Kroměříž – MFK Frýdek – Místek 4:2 (3:0)

Branky: 13., 25. a 35. Jan Silný, 83. Tomáš Jeleček – 53. Dan Ožvolda, 61. Stefan Visić

Rozhodčí: Křepský – Ogrodník, Vojáček (Dofek)

Žluté karty: Silný, Kovář, Hloch, Matoušek – Teplý, Bialek

Červená karta: 76. Silný (Kroměříž)

Diváci: 288

Kroměříž: Kofroň – Matoušek, Zavadil, Hloch, Jeleček – Šmerda (90+3. Fládr), Cupák, Mlčoch (61. Pančochář), Machálek (85. Berčík) – Silný, Kovář (71. Chytil). Trenér: Červenka.

Frýdek-Místek: Bárta – Kebísek, Literák, Bialek, Hýbl – Ožvolda (88. Mrkvička), Skwarczek – Teplý (85. Kutáč), Šumský (46. Šohaj), Hurta (82. Telnar) – Varadi (32. Visič). Trenér: Pulpit.