Jediná trefa stačila. Fotbalisté třetiligové Kroměříže na úvod letní přípravy porazili divizní Hodonín 1:0. Páteční tropický duel hned v úvodní části rozhodl Matěj Votava, který z malého vápna dorazil do sítě střelu Cupáka. Soupeř ze Slovácka žádnou svoji velkou příležitost ke skórování nevyužil.

Fotbalisté Kroměříže (ve žlutých dresech) v pátečním přípravném zápase porazili Hodonín 1:0. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kolísek

„Na to, v jakém se hrálo počasí, to byl opravdu oboustranně kvalitní fotbal. Pro naše kluky to bylo náročné, protože nás nebylo moc. Vyhlíd nastoupil po dvou měsících, ani Machálek dlouho netrénoval. Nakonec jsme to zvládli, i když soupeř byl houževnatý a vypracoval si dost vyložených příležitostí,“ uvedl kroměřížský trenér Bronislav Červenka.