„Je to definitivně zpečetěné, ale abych byl upřímný, ani jsme nepočítali s tím, že bychom v závěrečných třech kolech dokázali uhrát devět bodů,“ přiznal po sobotní porážce kouč Spartaku Jindřich Lehkoživ.

Sestup Hulína je nevyhnutelný. Otázka je, jakou soutěž budou Hanáci v příští sezoně hrát. Dokonce na Hané existuje černý scénář. Podle Lehkoživa je opravdu možné, že vedení nepřihlásí klub do žádné třídy, což ne je nejhorší možná varianta. „Klidně se to ale může stát,“ tvrdí známý kouč. „V pondělí a v úterý se bude jednat o budoucnosti. Do pátého června totiž musíme podat přihlášku,“ doplňuje.

Pokud se předseda klubu Josef Pěnčík s majitelem Zdeňkem Zlámalem dohodnou se zástupci města, bude Spartak hrát v nadcházejícím ročníku divizi. „O krajském přeboru ani jiné soutěži nebyla řeč,“ říká Lehkoživ.

I když Spartak sestupuje, ve třetí lize nebyl pouze do počtu. I v sobotu favorizované Líšni statečně vzdoroval. „Potěšitelné je, že jsme se dostali do čtyř vyložených šancí. Na druhé straně pokud proti takovému soupeři ani jednu z nich neproměníme, těžko můžeme pomýšlet na lepší výsledek nebo bodový zisk,“ ví Lehkoživ.

Hosté, kterým v Brně scházel nemocný Ondřejka, poprvé inkasovali v 5. minutě, kdy Minařík zblízka poslal balon k pravé tyči.

Hanáci mohli vyrovnat po čtvrt hodině hry, ale Šrom po Turečkově přihrávce střílel těsně vedle.

Brňané však byli dál nebezpečnější. Rána domácího kapitána Kršky skončila na tyči a dorážku Elekany zblokovali hosté na roh. Spartak zahrozil ve 38. minutě, ale Šrom nedosáhl na přihrávku Oulehly.

Fotbalisté Hulína i po přestávce favorita trápili. V úvodu druhé půle měl dvakrát na kopačce vyrovnávací gól Šrom. Zkušený záložník však poprvé pálil z otočky do tyče a následně jeho tvrdou střelu na přední tyč konečky prstů vytěsnil gólman Vítek.

Domácí těžké chvíle přečkali a v 67. minutě podruhé udeřili. Spolupráci Machálka a Kršky přesně zakončil Smejkal.

Pak přišly další chvíle smolaře Šroma. Hostující středopolař se ocitl sám před gólmanem Vítkem, který jej ale vychytal. Vzápětí dorážku nešťastného Šroma odvrátil z brankové čáry pohotový Černín.

Odpor snaživého soupeře definitivně zlomil Machálek, jenž čtvrt hodiny před koncem završil triumf Líšně.

Brňané nakonec mohl vyhrát i vyšším rozdílem, ale kapitán Krška penaltu nařízenou za faul Michala Vyskočila na Jambora neproměnil. Závěr už se dohrál pouze z povinnosti.

„Vítězství Líšně je samozřejmě zasloužené. Doplatili jsme na neproměněné šance a chyby v defenzivě,“ dodal Lehkoživ.

Jeho tým se v sobotu rozloučí s fanoušky i třetí ligou v Hulíně zápasem proti namočenému Hodonínu.

SK Líšeň – SK Spartak Hulín 3:0 (1:0)

Branky: 5. Minařík, 67. Smejkal, 75. T. Machálek

Rozhodčí: Křepský – Macrieanu, Dudek (Piňos)

Žluté karty: Černín, Demeter, Hanuš – Šrom, Josl, Koláčný, Pospíšil

Diváci: 465

Líšeň: Vítek – Smejkal, Bednář (58. Hanuš), Černín, Minařík (69. Jambor), Krška, Hlavica, T. Machálek, Reteno Elekana (62. Rolinek), Fall, Demeter.

Hulín: Jelínek – Koláčný, Kostka, Oulehla (46. Minář), Pospíšil (68. Michal Vyskočil), Tureček, Zlámal, Martin Vyskočil, Šrom, Sedláček (76. Rožek), Josl.