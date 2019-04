Fotbalisté Hulína ve 22. kole MSFL pouze remizovali v Rýmařově 1:1, když vedení ztratili v nastaveném čase. O dělbě bodů rozhodl v 92. minutě Šupák. Oba týmy dohrávaly zápas v deseti.

Spartak ztratil body s Rýmařovem znovu až na konci střetnutí. Podzimní duel rozhodl Navrátil v 88. minutě, v sobotní odvetě přišel Hulín o výhru ještě později.

Ztráta dvou bodů může Hanáky hodně mrzet, neboť remíza potěšila především konkurenty v boji o udržení ve třetí lize. Spartak i Rýmařov i nadále zůstávají ve složité situaci. „Nedá se nic dělat. Holt musíme hrát dál a uvidíme, na co to bude stačit,“ povzdechl si zklamaný kouč Hulína Jindřich Lehkoživ.

Emotivní zápas se zkušenému kouči hodnotil velmi těžce.

„Utkání jsme rozehráli dobře. Vedli jsme, hráli proti deseti. Řekli jsme si, že musíme ve snaze vydržet a že domácí nesmíme podcenit. Přesně to se v druhém poločase stalo a nakonec se z toho stala nejhorší hra, kterou jsme za poslední dobu vůbec předvedli. I my jsme šli do desíti, přesto máme vyloženou šanci na potvrzení vedení, ani to nedáme a nakonec po propadlém dlouhém autu přijdeme o vedení v nastaveném čase,“ štve Lehkoživa.

Začátek přitom přinesl hostům velkou radost. Hulín udeřil už v 8. minutě, kdy po brejkové akci Šrom na hranici šestnáctky předložil míč Koláčnému a ten se ideálně trefil do horního růžku domácí branky.

Spartak byl v prvním poločase při chuti. Zvýšit mohl po akci Ondřejky a Šroma zakončující Zlámal, který poslal míč po zemi těsně vedle.

Domácí zahrozili ve 21. minutě. Střela Navrátila po akci Tilkeridise skončila sražená na rohovém kopu. Hanáci byli v první půli aktivnější, vedení mohli několikrát navýšit, ale v zakončení nebyli přesní. Tvrdou ránu Oulehly z otočky zneškodnil domácí brankář Kameník, trestný kop Ondřejky skončil na břevnu.

V té chvíli už hrál Rýmařov bez vyloučeného Navrátila, který uviděl červenou kartu ve 37. minutě za úder pěstí.

Jiskra se však v deseti semkla a ve druhé půli bojovala. Situaci Spartaku naopak zkomplikoval Pospíšil, jenž v 66. minutě obdržel za faul u postranní čáry druhou žlutou kartu a poroučel se pod sprchy.

Hra v deseti lépe svědčila domácím, kteří v závěru šli nekompromisně za vyrovnáním. Blízko gólu byl v 77. minutě Šupák, který se sice vyhnul brankáři Jelínkovi, ale míč nedokázal dostat do dokryté branky.

Klíčové chvíle přišly až v závěru. Nejprve Šrom výtečně vypíchl míč obranné linii Rýmařova a střídající Minář ve vyložené příležitosti mířil mimo. Na druhé straně tak přišel trest. Domácí vystupňovali svůj tlak. Hostující zadáci napoprvé ještě míč dokázali odkopnout, ale další balon, který se snesl do pokutového území Spartaku po dlouhém autu, doputoval až k volnému Šupákovi a ten neomylně poslal míč přesně na zadní tyč Jelínkovy branky.

Hanáci po remíze 1:1 zůstali v tabulce MSFL na čtrnáctém místě. Vylepšit svoji pozici se pokusí v následujícím domácím dvojzápase s Otrokovicemi a Frýdkem-Místkem.

SK Jiskra Rýmařov – SK Spartak Hulín 1:1 (0:1)

Branky: 92. Šupák – 8. Koláčný

Rozhodčí: Zaoral - Mrázek, Tomanec (Křižák)

Žluté karty: Patrik Kundrátek, Kocúr – Jelínek, Pospíšil, Ondřejka, Šrom

Červené karty: 37. Navrátil – 65. Pospíšil

Diváci: 182

Rýmařov: Kameník – Hleba (80. György), Kolísek, Kocúr, Kundrátek Patrik – Dydowicz, Kundrátek Lukáš, Navrátil, Tilkeridis (72. Jiří Furik) – Šupák, Lesák.

Hulín: Jelínek – Josl, Kostka, Pospíšil, Michal Vyskočil – Šrom, Koláčný (80. Sedláček), Zlámal, Ondřejka, Oulehla (86. Sedáček) – Smrčka (60. Minář).