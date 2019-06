„Sobotní zápas jenom podtrhl ten náš zmar, kterým jsme se prezentovali v jarní části sezony. Utkání jasně ukázalo, proč sestupujeme z třetí ligy,“ povzdechl si kouč Hulína Jindřich Lehkoživ.

Hanácí proti Hodonínu zahazovali šance a vzadu kupily triviální chyby, které soupeř ve druhé půli potrestal. „Hosté sice potřebovali u nás bodovat, ale kdyby prohráli 3:7, nikdo by se nemohl divit. Bohužel to co my nedáme a na druhé straně co dokážeme udělat za chyby, je až neuvěřitelné. Takové minely nemají s MSFL nic společného,“ kroutil hlavou Lehkoživ.

Namočený Hodonín udeřil na Hané hned ze své první vážnější příležitosti. Hlavou se trefil nepokrytý bývalý hráč Slovácka Suchý.

Spartak dokázal poměrně brzy srovnat, ale gól neplatil kvůli ofsajdu. Další důležitý moment přišel ve 36. minutě. Hostující gólman Petráš mimo pokutového území fauloval unikajícího Šroma a sudí Vostřejž hodonínského kapitána okamžitě vyloučil.

Mezi tři tyče musel náhradník Novotný, který inkasoval branku hned po příchodu na trávníku. Z trestného kopu se parádně trefil Ondřejka a bylo to 1:1.

Hanáci mohli výsledek ještě do přestávky otočit, ale Martin Vyskočil stejně jako Šrom ve výhodných pozicích selhali.

Obrat završil až po hodině hry Minář. Vysoký forvard měl ve druhé půli na kopačce další góly, ale v zakončení selhal. „Místo toho, abychom proti deseti zápas kontrolovali, zase jsme dělali hlouposti,“ zlobil se na nedůsledné svěřence Lehkoživ.

Hulín několikrát mohl oslabeného soupeře dorazit, ale střídající Novotný mužstvo podržel. Jihomoravané nepříjemné chvíle přečkali a výsledek dvěma přesnými ranami Žáka bleskově otočili.

Hodonín už vedení 3:2 nepustil a v tabulce MSFL se udržel na nesestupové dvanácté pozici. Spartak bez ohledu na poslední výsledek v Petřkovicích skončí předposlední.

Fortuna MSFL, 28. kolo

SK Spartak Hulín – FK Hodonín 2:3 (1:1)

Branky: 38. Václav Ondřejka, 59. Michal Minář – 68. a 74. Filip Žák, 27. Michal Suchý

Rozhodčí: Vostřejž – Popelák, Kotala (Juřička)

Žluté karty: Josl, Koláčný, Rožek – Kyselka

Červená karta: 36. Martin Petráš (Hodonín)

Diváci: 86

Hulín: Machalický – Michal Vyskočil, Josl, Zlámal, Oulehla - Koláčný (74. Rožek), Tureček, Martin Vyskočil, Šrom - Minář (82. Sedláček), Ondřejka (89. Pospíšil).

Hodonín: Petráš – Flasar, Hesek, Kyselka, Fojtík - Bohun (89. L. Mareš), Suchý, Žák, Pina, Dione (37. Novotný) - Sasín (59. Opina).