„Byla to příjemná premiéra, akorát ten výsledek je pro nás trošku krutý. Neodpovídá dění na trávníku. Myslím, že herně jsme se dokázali Slovácku vyrovnat, nezvládli jsme pouze závěr,“ smutnila po porážce 1:5 nová akvizice lídra MSFL, jenž domácí tým vedla z pozice kapitána.

Jak se vám hrálo proti ligovému soupeři?

Na začátku jsem byl celkem dost nervózní, ale postupem času jsem se s tím žil a byl v pohodě. Kluci mi hodně pomáhali, mluvili na mě. Navíc tím gólem mi narostlo sebevědomí, potom jsem si věřil ještě víc.

Potěšila vás branka hodně?

Potěší mě každý gól, protože já jich za sezonu nikdy moc nedám. (úsměv) Branky si cením hodně. Myslím, že my pomůže se tady adaptovat. Já spíš patřím mezi nahrávače, na hřišti odvádím spíš černou práci.

V Kroměříži jste od pondělí. Byl to pro vás jako pro rodilého Pražáka velký šok?

Je to pro mě trochu nezvyk, ale žádný šok. Přišel jsem z velkého města do takového menšího, navíc na Moravu. Kroměříž je ale hezká, příjemná. Zázemí klubu je skvělé, je to tady fakt super.

Kdo vás na Hanou vlastně zlákal?

Jsem tady přes manažera Michala Nehodu. Dostal jsem nabídku, že sem mohu jít na týdenní zkoušku, tak jsem to přijal. Po zápase se Slováckem si sedneme a nějak to rozsekneme.

Byl byste zklamaný, kdyby to nedopadlo?

Samozřejmě by to bylo zklamání. Vypadalo by to, že na to nemám, ale já si myslím, že to vyjde a bude to v pohodě.

Můžete srovnat Hanáckou Slavii s Vyšehradem, kde jste na podzim rovněž hrál třetí ligu?

Mně přijde, že oba týmy chtějí hrát podobným stylem. Ve Vyšehradu jsme hráli po zemi, kombinovali, to samé je v Kroměříži, což mně naprosto vyhovuje. Rozdíl mezi mančafty nevidím. Kluci jsou kvalitní v obou týmech, tam i tady je super parta.

Měla by Kroměříž na druhou ligu?

To je právě můj cíl, abych se do ní dostal. (úsměv) A kdyby to vyšlo právě s Kroměříží, byl bych jedině rád. Chtěl bych tady pokračovat. Ve Slavii mi v létě končí smlouva, takže uvidím, co bude a jak se to všechno vyvrbí.

Jak vzpomínáte na působení ve slavném pražském klubu?

S fotbalem jsme začal v Tempu Praha, ale od dvanácti jsem ve Slavii. Vzpomínám na to moc rád. Trénoval mě třeba Marek Jarolím, Petr Mikolanda, Martin Hyský, Viktor Schejbal, pan Trávník, pan Titěra. Všechno to jsou kvalitní trenéři, každý mi dal něco svého. V kariéře mě hodně posunuli, za což jim moc děkuji. V béčku jsem hrával s Danielem Samkem, nastupoval jsem i s Křišťanem, Alijagičem a dalšími šikovnými kluky.

Mrzí vás, že jste ve Slavii nezůstal a nyní střídáte kluby?

Ve Slavii je obrovská konkurence. Samozřejmě každý chce hrát ligu, co nejvýš. Na druhé straně věřím, že se mohu prosadit i v jiném klubu, dokázat, že fotbal hrát umím. Slavia je ale srdeční klub, vždycky bych se chtěl do ní vrátit.