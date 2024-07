I když by rád znovu navlékl dres Zlína, zájem mateřského klubu nebyl zdaleka tak intenzivní jako Kroměříže, kde o autora šestnácti ligových branek hodně stáli.

„Zlín byl ve hře. Komunikovali jsme spolu, pak se to ale stoplo. Nechtěl jsem vyčkávat a riskovat, zvolil jsem jistotu,“ vysvětluje.

I proto se spojil s Kroměříži a po schůzce se sportovním ředitelem Hanáků Karlem Heinzem měl jasno. „Jsem moc rád, že jsem tady. Mám to blízko, navíc jsem v klubu s ambicemi, které ani mně nechybí, byť roky přibývají,“ vnímá.

Holík dobře zná nejen třetí ligu, kterou v minulé sezoně hrál v dresu Třince, ale i nového kouče Kroměříže Romana Dobeše.

Společně ještě nastupovali za Zlín ve druhé lize. „Byla to ale jenom jedna sezona,“ říká.

I díky tomu bude nejspíše bývalému spoluhráči v šatně tykat. „Radši se ho ale zeptám, ať to není blbé,“ usmívá se.

Z hráčů zná Chwaszcze, Dostála, Housera a Zavadila. Všichni totiž prošli Vršavou, mládeží Zlína. „Věřím, že do mančaftu zapadnu dobře a že kabina bude fungovat, protože to je ve fotbale to nejdůležitější, aby to klapalo i na hřišti,“ říká.

První posila Hanácké Slavie je přesvědčená o tom, že Kroměříž poskládá kvalitní tým a bude hrát nahoře. „Vím, že tady ambice jsou. I kvůli tomu jsem přišel. Věřím, že v našich silách bude rvát se o postup,“ pronesl.

Jednoduché to však mít Hanáci nebudou. Aspirantů na vítězství v soutěži je víc. Hlavním kandidátem je Třinec, který loni Holík vedl z pozice kapitána. „Za mě je to největší favorit,“ souhlasí.

„Udržel takřka celý kádr i trenéra Hejduška, o kterého byl zájem i jinde. Navíc před námi má půlroční náskok,“ ví dobře.

Kroměřížští ale budou rovněž silní, byť kádr se po sestupu z druhé ligy změní více než z poloviny.

Čas na sehrání však bude dostatečný. Hanáci v létě sehrají pět přípravných duelů, trénovat budou skoro každý den.

Holík měl v posledních dnech napilno. Řešil hlavně stěhování, kvůli návratu domů nebyl ani na dovolené.

„Celou dobu jsem řešil budoucnost, stěhování. Máme skoro dvouletou holčičku, převést jsem musel spoustu věcí,“ říká.

I v nabitém programu si ale našel čas na sledování mistrovství Evropy ve fotbale, byť žena s dcerkou moc rády nejsou. „Favoritem na titul jsou podle výkonů jednoznačně Španělé, já ale chci, aby to vyhrála Anglie,“ dodává.